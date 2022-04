Украинците са виновни за жертвите на жп гарата в Краматорск – данни защо не изглежда вярно

Групата CIT (Conflict Intelligence Team), която беше създадена още през 2014 година от програмиста Руслан Левиев и включва общо шестима души, се занимава с темата Донбас още оттогава. Тя се е посветила на разследване на официални твърдения на руската държава относно военни действия в Украйна, Сирия, Либия и Централната африканска република (ЦАР). Нейните данни често се ползват от реномирани информационни източници като BBC, за да бъдат дадени контекст и по-широка картина по актуални теми

Първо – руското военно министерство твърди, че двете ракети, които са ударили Краматорск, са изстреляни от Добропиля. Този град се намира на около 45 километра югоизточно от Краматорск и е под контрола на украинската армия. Само че в целия район, от който може да е дошло изстрелването, има и позиции на военни части на т.нар. Донецка и Луганска народни републики.

Второ – Русия твърди, че няма на въоръжение ракети "Точка-У" и че само Украйна ги притежава като активно оръжие в своята армия. CIT опровергава това, като публикува стопкадър от февруари, 2021 година на ракета "Точка-У". Този стопкадър е от Ден на отворените врати в Кореновск – там е разположена 47-ма ракетна бригада на руските въоръжени сили.

The Russian MoD claims that Russia does not have "Tochka-U" missile systems. This is demonstrably untrue.



Russia's 47th Missile Brigade from Korenovsk was armed with Tochka-U and received Iskander missile systems only this January, unlikely to have mastered them already. pic.twitter.com/1FHBQWlcQX