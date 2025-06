Путин продължава напред след Украйна - според Тръмп е възможно (ОБЗОР - ВИДЕО)

Възможно е – така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос на срещата на върха на НАТО в Хага дали руският диктатор Владимир Путин има териториални амбиции извън Украйна. Доктрината "русский мир" не е нещо ново – факт е, че от много време насам Кремъл я налага в смисъл на „защита на рускоезичното население и култура“ далеч отвъд границите си, а точно с оправдание тази доктрина руската армия нахлу в Украйна.

Същевременно, пред Politico, държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че в момента Русия изобщо не се стреми към преговори за мир, а опитва да постигне своите цели в Украйна на бойното поле, не на полето на дипломацията. Руският подход обаче може да се окаже по-труден за осъществяване, отколкото Кремъл мисли, предупреди Рубио. Факт е, че бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, засили реториката си против Запада. Медведев обяви Брюксел за "истинския враг на Русия", защото въоръжава Украйна и защото Съюзът се превърнал във военен блок, и намекна, че за да се спре процесът, Русия ще трябва да унищожи цяла Украйна:

12-дневната война нанесе унищожителен удар на Иран и сега страната трябва да се възстановява, което значи, че доста време едва ли ще може да оказва съществена помощ на Путинова Русия в Украйна. Но нещата вече са такива, че Русия няма особена нужда от Иран в технологично отношение и по отношение на оръжията – това е заключението на Хана Нот, директор на програмата "Евразия" в Центъра за изследвания „Джеймс Мартин“.

В началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, Иран даде страховито оръжие на руската армия – ударните дронове клас "Шахед". Отделно – Иран доставяше на Русия артилерийски снаряди и други боеприпаси през Каспийско море. Само че Русия вече успя да развие мащабни производствени мощности и няма нужда Иран да ѝ доставя "Шахед"-и.

И още – затрудненията на Иран едва ли ще повлияят на Русия и на тема „ракети“. Миналата есен Русия получи партида ирански ракети „Фатх-360“ и изглежда е искала и други видове ирански ракети. Досега обаче няма данни Русия да е ползвала ирански ракети за обстрели в Украйна. Украйна смята, че Русия е складирала около 13 000 ракети с различен обсег и може да произвежда до 200 на месец. Изглежда, че Москва няма остра нужда от ирански ракети.

За Путин далеч по-важни съюзници от Иран сега са Северна Корея и Китай. Северна Корея праща ракети, снаряди и хора, а Китай е основен доставчик на стоки с двойна употреба и решаващ фактор за доставка на микроелектроника за военни цели. Китайските чипове са неизменна част в подобрените ирански дронове, които Русия прави, както и нови модели като вариациите на "Харпия".

Войната между Израел и Иран – и прякото участие на САЩ в нея – беше нежелана новина за Русия. Тя преобърна стратегическите сметки на Москва в Близкия изток и разкри за пореден път колко слаб е всъщност Путин зад граница в момента. Но тази война няма да принуди Русия да отслаби позициите си в Украйна, категорична е Нот, чийто анализ беше публикуван от Financial Times. На този фон, "Киев Индипендънт" публикува материал, че в руското държавно военно предприятие във Воткинск са наети нови 2500 работници за производство на ракети "Искандер-М", "Искандер-К", стратегическите "Ярс" и "Булава" (носят ядрени бойни глави) и вероятно прословутия "Орешник".

Друга военнотехнологична новина от вчера – специализираното украинско издание Defense Express съобщи, че Украйна вече тества своя версия на умна бомба тип КАБ, което е едно от най-страшните оръжия на руснаците. Те превърнаха обикновени бомби в умни с помощта на прост модул (УМПК), който грубо представлява крила и навигация. Вече има полеви изпитания със Су-24 – украинската умна бомба е с обхват 60 километра (руската е със 70), като намеренията на производителите са обхватът да стане 80 километра. При височина на падане от 10 км, той потенциално може да порази цели на разстояние до 100 км, въпреки че действителният обхват ще зависи от бойната тактика.

Производителят е "Медоид", а техният модул е предвиден за бомба от 500 килограма – засега липсата на пари е основна пречка за бързо масово производство, казва Олег Востюк, представител на "Медоид". Една такава умна бомба струва 25 000 долара.

Всъщност вече има и видеокадри, за които се смята, че представляват удар с такава бомба - и то в бойна обстановка:

Reportedly one of the first documented Ukrainian strikes on Russian positions using FAB bombs equipped with UMPK (Universal Gliding and Correction Modules). https://t.co/VV0bo33mOw pic.twitter.com/kLhwhByaYX