Силни бури връхлетяха Франция, дете загина (ВИДЕА)

Силни бури връхлетяха Франция след период на силни горещини, съобщават местните медии. Има и жертви. В департамента Тарн-е-Гарон в Южна Франция 12-годишно момче е загинало, когато дърво е паднало близо до поток, докато се е опитвало да стигне на безопасно място със семейството си, съобщиха службите за Спешна помощ. Междувременно в село в Северозападна Франция водач на четириколка загина, след като се блъсна в дърво, паднало на пътя.

25.06.2025#France #Paris #tempête

Wind,hail the size of tangerines,flooded streets,fallen trees in Paris. Several metro stations were closed due to flooding.The thermometer dropped by almost 11.4°C in just 20 minutes.There are dead and injured.@MeteoExpress @CLPRESSFR pic.twitter.com/vE8ByyzgBA