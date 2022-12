Военното министерство на Украйна: Весела Коледа, победата ще бъде наша

"Весела Коледа на нашите войници в землянки и окопи, в казарми и команден пункт! Весела Коледа на техните семейства в Украйна и чужбина! Весела Коледа на доброволците! Весела Коледа на всички, които вярват в победата на светлината над тъмнината! Победата ще бъде наша", написаха от министерството.

Merry Christmas to our soldiers in dugouts and trenches, in barracks and command post!

Merry Christmas to their families in Ukraine and abroad!

Merry Christmas to volunteers!

Merry Christmas to everyone who believes in victory of light over darkness!

Victory will be ours. pic.twitter.com/GOcJIL9QpX