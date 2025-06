Почина легендарен британски рокаджия

Мик Ралфс, съосновател на рок гигантите Bad Company, почина на 81-годишна възраст. Рок легендата е китарист на групата от самото ѝ създаване през 1973 г. и продължава да работи в нея до 2016 г., когато получава инсулт. Кончината му вследствие на усложнения от инсулта беше потвърдена на официалния уебсайт на Bad Company в понеделник вечерта (23 юни). В съпбщението на уебсайта се споменава, че Ралфс, родом от Стоук Лейси, Херефордшир, оставя след себе си "любовта на живота си Сузи Чавас, двете си деца и три доведени деца".

"Сърцето ми току-що се удари в земята. Той ни остави изключителни песни и спомени. Той беше мой приятел, мой партньор в писането на песни, невероятен и многостранен китарист, който имаше най-голямото чувство за хумор.", казва Пол Роджърс, който си спомня и техен неотдавнашен разговор: "В последния ни разговор преди няколко дни добре се посмяхме, но не за последен път. Има много спомени за Мик, които ще предизвикат смях. Съболезнования на всички, които го обичаха, особено на неговата единствена истинска любов, Сузи. Ще се видим на небето", пише "Mirror".

За Bad Company

Bad Company се издигат до успех през 70-те години на миналия век, като хитовете им правят фурор. Дебютният им сингъл "Can't Get Enough" се изкачва до 15-о място в британските класации през 73-та година, а в американските класации достига до петото място.

Мик Ралфс играе ключова роля в изкачването на групата към славата в продължение на впечатляващите 40 години, като се оттегля с последния си концерт в Лондон през 2016 г., точно преди да получи инсулт. Вчера барабанистът Саймън Кърк отдаде почит, като каза: "Той беше скъп приятел, прекрасен автор на песни и изключителен китарист. Ще ни липсва дълбоко." Роджърс и Кърк се обединяват с Ралф през 70-те години на миналия век след престоя им във Free. Ралфс, който по онова време свири в Mott the Hoople, убеждава приятелите си да се включат в новото начинание - Bad Company - и те се изстрелват към звездната слава.

Рокаджиите ще бъдат удостоени с почетно вписване в Залата на славата на рокендрола по-късно тази година. Дебютният им едноименен албум включва класики като "Can't Get Enough" и "Movin' On", изкачва се до трето място в британската класация за албуми и си осигурява пет пъти платинен статус.

Bad Company не спират дотук, като през 1975 г. пускат "Straight Shooter", последван от "Run With The Pack" - и двата албума влизат в топ пет. Освен това те изсвирват солидни рок химни като "Ready For Love", "Rock Steady" и едноименната песен "Bad Company".

Преди да започне работа в Bad Company, Ралфс се включва в групата Mott the Hoople, създадена в родния му Херефордшир. През 1972 г. мелодията им "All The Young Dudes", създадена от легендарния Дейвид Боуи, се изстрелва до трето място в британските класации и остава завинаги като класика на глем рока. През 2023 г. обаче Кърк разкрива пред подкаста на Боб Лефсетц, че инсултът на Ралфс го е оставил парализиран от лявата страна. Той обясни: "Той е в старчески дом в Англия. Така че здравето му наистина не е добро. Така че, знаете ли, имахме добра серия и мисля, че съвсем скоро ще оставим старата Bad Company да почива.", пише "Daily Star".