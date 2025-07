Война на дронове: Путин говори с числа – колко на брой са лъжите му? (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Само "Народен фронт" е доставил 110 000 дрона с различни модификации, включително оптични системи, устойчиви на смущения. Според нашите експерти, дроновете, изпратени от "Народен фронт", са изгорили вражеска техника на стойност над 2 000 000 000 долара". Това заяви руският диктатор Владимир Путин на форума "Всичко за победата". Всъщност "Народен фронт" беше създаден от Путин през 2011 година, когато руският диктатор беше официално премиер на Руската федерация. Крайно интересно – прокремълският телеграм канал Mash предаде думите на Путин в смисъл, че всички руски дронове са унищожили украинска военна техника за 2 млрд. долара – Още: С два указа Путин призна смъртта на зам.-командващия руските военноморски сили в Украйна

Путин изрично призова "данъкоплатците в западните страни да се замислят", като чуят тези числа. Вместо да си развиват здравните системи, да гледат за повишаване на заплати и по-добри комунални услуги, ставало така. В Русия също имало такива проблеми, но на Запад били по-остри, според Путин – цялата му реч е качена на сайта на руската президентска институция Kremlin.ru.

На този фон – само в платформата за доброволни дарания от чужбина за украинската армия United24 от началото на подпалената точно от Путин пълномащабна война в Украйна са събрани над 1 500 000 000 долара. Съвсем отделно е военната помощ по държавна линия, но е ясно видимо колко хора имат желание да помагат на украинците през United24. Самият Путин каза в речта си, че руснаците дарили за "специалната военна операция" (СВО – гнусното име на войната в Украйна, налагано от руския диктатор) 702 000 000 долара (54 млрд. рубли), което показвало колко били посветени руснаците на победата в Украйна. Сравнението с United24 е красноречиво. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" казва, че само на 5 и 6 юли заради спиранията на работата на куп летища в Русия, включително най-големите в Москва и Санкт Петербург, щетите за руската икономика са между 4 000 000 000 и 6 000 000 000 рубли. Колкото до проблемите, които в Русия не били толкова остри, точно преди поредната порция пропаганда от устата на Путин Росстат скри поредни важни за развитието на руското общество данни – Още: Русия си крие демографските данни: За да не се знае колко измират в Украйна

Дронове: Украйна противодейства

Путин се похвали и, че "на информационния фронт" имало 60 000 руски опитни "кибервойници". Специално по отношение на операторите на дронове в руската армия обаче е видно, че украинското военно ръководство им обръща все по-сериозно внимание. Стартирана е операция "Дроноцид" - за 1 месец са поразени 42 позиции на руски оператори на дронове при 90 установени, обобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР):

От руска страна има показно какво всъщност се прави – директни атаки срещу цивилни цели, включително срещу пожарна кола. Появи се и информация, че на 6 юли руската армия е използвала дрон "Гербер", който досега е ползван само като примамка за огъня на ПВО, срещу жилищен блок в Донецка област:

For the first time, Russian forces used the "Gerbera" decoy drone as a strike UAV in Donetsk region. Previously deployed solely to locate air defenses, the drone has now been repurposed to hit a civilian target. pic.twitter.com/uxCdBhoPJs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2025

Специализираното украинско издание "Милитарний" публикува информация, че украински военни части вече ползват широко дронове-камикадзе с топлинно насочване. Щом целта бъде зададена, безпилотният летателен апарат действа автономно и така електронното заглушаване става безпредметно. И още – видеокадри от Херсонска област показват украински дрон-бомбардировач:

Military Journal reports that some Ukrainian units are widely using unidentified kamikaze drones with terminal guidance systems. Once a target is selected, the drone strikes autonomously, allowing it to bypass electronic warfare. pic.twitter.com/7cV04rcz5q — WarTranslated (@wartranslated) July 6, 2025

Russian forces on the Kherson front are complaining about a new guest in the night sky—a Ukrainian high-speed unmanned bomber delivering precise strikes on their positions. Its flight was captured on a Russian thermal imaging camera. pic.twitter.com/zJ8CueBfqk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2025

В Телеграм вече върви и информация, че Русия е загубила още един стратегически бомбардировач през вчерашния ден, но няма някакви по-официални данни какво се е случило.

Моторите – модата в руската армия

Продължават да се трупат още и още данни под формата на видеокадри колко важна част от войната в Украйна започнаха да стават нетрадиционни доскоро моторни превозни средства – в случая, мотори. Руското военно министерство публикува нов видеоклип, показващ как руски войници тренират на специални полигони именно за операции с мотоциклети на фронта – Още: Търсят се: Стотици хиляди изчезнали украинци в окупираните от Русия украински земи (ОБЗОР – ВИДЕО)

One of Russia’s training grounds has been set up specifically for combat biker units. Separate courses are held for logistics riders and so-called “dragoon” assault bikers. pic.twitter.com/hnTGoX5Cvt — WarTranslated (@wartranslated) July 6, 2025

Жестоката реалност обаче е, че този нов руски военен похват за щурмови операции изобщо не е панацея за опазване на войниците в по-голяма степен – вижте кадрите:

Drone operators from Ukraine’s 414th brigade, known as “Birds of Madyar,” destroyed a group of Russian assault motorcyclists on the Northern front using FPV drones. Two more pairs were taken out shortly after they tried to push forward. https://t.co/kpSWVjwBCZ pic.twitter.com/QwENsYFpaD — WarTranslated (@wartranslated) July 6, 2025

Russian motorcycle assault troops attempted to gain a foothold on the outskirts of a village, dismounting and taking cover in nearby vegetation. Despite their efforts, the assault group was eliminated by drone operators from Ukraine’s 60th Brigade. pic.twitter.com/44LBA7HZCE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2025

Тръмп плямпа, Германия помага

Междувременно, за пореден път американският президент Доналд Тръмп беше поставен натясно от журналистически въпрос, а именно: Защо не помага на Украйна така, както помогна на Израел срещу Иран? "Помагам на Украйна, помагам много", отговори той и за милиарден път повтори как тази война изобщо не трябвало да почва и нямало да почне, ако той бил президент на САЩ, само че "изборите му били откраднати". Тръмп стигна дори дотам, че ако бил начело на САЩ, нямало и инфлация да има – и пак повтори как е много разочарован от последния си телефонен разговор с Путин – Още: Нова руска тактика за Покровск и тревожна статистика на НАТО. Бивш шеф на ЦРУ съветва Тръмп как да играе с Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Trump: I am helping Ukraine. I’m helping it a lot...pic.twitter.com/7QKAKZRNee — Clash Report (@clashreport) July 6, 2025

I had a good call with Zelensky, I was very disappointed with my call with Putin. pic.twitter.com/EAGRar1osZ — Clash Report (@clashreport) July 6, 2025

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс държи абсолютно същата реторика – с думи в смисъл "хайде сега да забравим всичко досега и да прекратим войната". Ванс обясни как Русия не трябвало да напада Украйна, но "сега сме където сме" и в най-голям интерес за САЩ (на първо място), за Украйна и за Русия било "убийствата да спрат". Как точно ще спрат, след като Ванс и Тръмп само ръсят думи, но не правят нищо, е въпрос с ясен отговор – никак:

За разлика от САЩ обаче, Германия продължава да действа с повече военна помощ за Украйна. Германският таблоид Bild публикува информация за нов списък с германска военна помощ за Украйна, но остава неясно какво вече е доставено, какво е поето като ангажимент с договор и какво е на фаза обещание. Списъкът включва 4 пускови установки на ПВО системи IRIS-T, 2000 ракети за тях, 200 000 снаряда (40 мм), 1000 бронирани превозни средства MRAP, 30 машини за разминиране, 1000 системи за електронно заглушаване, 200 радара и т.н.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад във военната активност в Украйна – по официални украински данни на 6 юли е имало 184 бойни сблъсъка т.е. с 16 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 37 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 30 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6040 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 60 по-малко. Руската армия е използвала 4589 FPV дрона "камикадзе", което е с около 850 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Украйна успя да удари и руска позиция при Торецк, след като руски военен блогър я издаде, публикувайки репортаж за нея.

Ukrainian forces struck a Russian troop position in Toretsk with HIMARS GMLRS. pic.twitter.com/XWwntECj7W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2025

Руският натиск по северната граница на Украйна продължава. По официалните украински данни е имало 24 руски пехотни атаки в Курска област и област Суми, както и още 24 в Харковска област, откъм Вовчанск и някои погранични села с Белгородска област. Най-много са атаките в Покровското направление – цели 60 отбити там. Още 20 са били спрени в съседното от юг Новопавловско направление. 30 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а 9 – в съседното от юг Северско направление.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец казва в нов свой анализ следното: "Съдейки по всичко, руската военна групировка в граничната част на Суми до голяма степен е загубила способностите си да атакува". Машовец посочва, че украинската армия има успехи между Кондратовка и Константиновка, 2,5 километра напредък от север на Кондратовка, поне 3,2-3,4 километра напредък северно от Олексеевка (Алексеевка) и 2,2 километра напредък по линията Варачино – Новониколаевка. Всичко това е довело до флангови уязвимост за руската армия и има опасност голяма част от нея скоро да бъде обкръжена, ако не се оттегли, обобщава Машовец, но предупреждава, че руснаците се бият упорито, за да предотвратят такъв сценарий. Според украинския експерт, сега руското военно командване си е поставило за приоритет да превземе Юнаковка. "Два майора" преброява 11 украински контраатаки, всички от които обявява за неуспешни.

По отношение на Купянското направление, Машовец обръща внимание на следното – руснаците искат хем да продължат от север на Купянск към Велики Бурлук, през село Милерово, хем откъм Вовчанск да настъпят на юг и да съединят фронта между Харковското и Купянското направление. Междувременно, руснаците атакуват и с цел да стигнат до северните покрайнини на Купянск, по линията Кондрашовка – Голубьовка през Радковка, но засега не успяват, по информацията на украинския военен анализатор, който е служил и в украинския генщаб. Машовец предупреждава, че на северния фланг на Купянск украинската армия има сериозни трудности и очаква там да бъдат хвърлени допълнителни руски сили, Шеста общовойскова армия. Той обобщава – с атаките в Суми, Харковска област и Купянск се цели увеличаване на фронта, който украинците трябва да защитават и изтощаване на ресурсите им. На този фон, "Два майора" изразява учудване, че село Соболовка било обявено за превзето от руското военно министерство. На южния фланг на Купянск обаче, украинците имат успехи - при Новоегоровка, това е една от точките в мининаправлението за Борово. Руски удари с FPV дронове показват, че украинците имат нови позиции, по-напред от досега известните:

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", изразява задоволство, че най-после в Донецка и Харковска област има отговарящи на реалностите на съвременната война защитни укрепления (окопи с насипи и скрити от дронове позиции под земята). Същевременно колегата му Станислав Бунятов, оператор на военни дронове, се възмущава, че в Херсонска област имало сигнали за пътища без антидрон мрежи и съответно това позволявало на руснаците да атакуват на 20 километра в дълбочина с FPV дронове. "Морето от месо умира", казва още той за руските войници по границата между Донецка и Днепропетровска област. А руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", който е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че от изток в Покровското направление руснаците вече щурмуват Воскресенка, били превзели Поддубно (има геолокализирани кадри в библиографията на ISW за деня, които потвърждават издигане на руското знаме в селото) – от Воскресенка те могат да гледат към Мирноград, на североизточния фланг на Покровск и към Константиновка, на север: първата линия на отбраната на Краматорск и Славянск.

