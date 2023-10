Война на дронове: Украинците удариха в Сочи и Смоленск, руснаците - в Уман (ВИДЕО)

Атака с дрон е имало в близост до летището в Сочи – в Адлер. Заради случилото се, от което има и видеокадри, са спрени всички полети от и за Сочи:

A drone attack on the Russian Black Sea coastal city of Adler, just south of Sochi, was recorded. pic.twitter.com/zbGNRayNTr

Атака с дронове е имало и в Смоленск – има видеокадри на поне един свален с оборудване за радиоелектронна борба и ПВО дрон, но има и видеа как не става въпрос за само един дрон:

Междувременно, тази нощ Русия обстреля цели в Украйна, като според сводката на украинските ВВС са изстреляни 30 дрона клас "Шахед", от които са свалени 16. Сериозен удар е имало в Уман – по индустриален комплекс, като е уцелен склад за съхранение на зърно. По предварителни данни има един ранен човек – жена, която е хоспитализирана. Обстрел е имало и в Харков:

Unfortunately, there is a hit on industrial infrastructure in Uman. As a result, fires broke out in warehouses. In particular, where grain was stored. One person was previously injured. She was taken to the hospital. pic.twitter.com/PZWfGaXa0C