Украйна: Прекъснахме производството на руски ракети с удара в Смоленск (ВИДЕО)

За него руските медии съобщиха на 1 октомври, а Главното разузнавателно управление на Украйна потвърди, че на този ден безпилотни летателни апарати са атакували местен авиозавод. Три от общо 4 дрона са поразили целта.

The Smolensk aircraft plant was subject to drone strikes and heroically repelled one drone 😜 https://t.co/4yooDaZIHc pic.twitter.com/9C9MuulaZO

По данни на Главното разузнавателно управление (ГУР) - в резултат на нападението производствените мощности на Смоленския авиационен завод са получили значителни повреди.

Х-59 е руска ракета "въздух-земя", която е способна да достига на разстояние от 280 км. Именно с това оръжие руската армия най-често обстрелва военни и граждански цели в Украйна.

По време на въздушни нападения окупаторите най-много са тероризирали с ракети Х-59 Черниговска, Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска област, посочват от ГУР, цитирани от УНИАН.

За появата на неизвестни безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Смоленск съобщиха руските медии на 1 октомври. Дронове са били забелязани в близост до автомивката "Волна" и търговския център "Кутузов". Руснаци заснеха появата на машините на видео и го показаха в социалните мрежи.

След това беше отбелязано, че дроновете са се насочили по улица "Кутузов" към Смоленския авиационен завод, където се намира и летище "Северний" с експериментална летателна станция. Там Руската федерация тества своите ракети и нови авиационни разработки.

Заради войната срещу Украйна руското министерство на отбраната натовари завода с държавни поръчки до 2025 г. Още през октомври 2023 г. местните власти отбелязват, че планират да увеличат четирикратно обема на производството в Смоленския авиационен завод за няколко години - от 6 на 24 млрд. рубли през 2025 г.

Strike drones yesterday attacked a Russian aircraft factory in #Smolensk, where Kh-59 missiles are manufactured.



Three of the four drones hit the target, the Main Intelligence Directorate reported. pic.twitter.com/KiYpg116Sw