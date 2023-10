Руските сепаратисти вярват, че владеят по-малко украински земи, отколкото Путин казва (КАРТА и ВИДЕО)

На 30 септември, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин отправи поздравление към "новите руски региони" по случай 1 година от присъединяването им. Става въпрос за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Путин ги счита за руски региони – става въпрос за цялата им територия, която обаче в нито един момент от инвазията руската армия не успя да подчини. И точно това отразява "радостта" на проруските сепаратисти в Херсонска област, водени от Владимир Салдо, бивш кмет на Херсон (2002 – 2012). В официалния канал в Телеграм на руската окупационна власт в Херсонска област беше публикувана честитка за "празника“, като "руските области" бяха показани в реален размер – в границите, в които към момента руската армия контролира тоест до моментната фронтова линия, а не целите области. За сметка на това назначеният от руснаците губернатор на Севастопол Михаил Развожаев твърдо се "залепи" за Путин и пусна в своя канал в Телеграм публикация, отразяваща визията на руския диктатор: ВИДЕО ТУК!

"Изгубихме около 1000 души, може би и повече – 1200". С тези думи започва ново видео, записано от мобилизирани да се бият млади мъже за авантюрата на Путин в Украйна. То касае Клещеевка – на 6-7 километра южно от Бахмут. Видеото е записано на 19 септември, като още в началото говорещите казват, че може би за последен път ги виждат. Следва разказ каква е била задачата им – разузнаване с бой и връщане на "жилищни сгради в Клещеевка". Числеността на противника е 10 пъти по-голяма, там действат два "Леопард"-а (германските танкове), казват още записаните на видеото с оплаквания как самите те имат много по-малко и по-некачествено оръжие. "Ако не се върнем и нещо ни се случи, това видео ще излезе веднага в Интернет", завършва записът. Съдбата на хората от видеозаписа е неизвестна към момента:

Известно е обаче как в канала си в Телеграм проруският сепаратист Егор Гузенко, с позивна Тринадесетия, написа следното: "Мобилизацията в ЛНР (Луганска народна република) започна на 22 февруари, 2022 година – почти година преди да стане в цяла Русия. Мобилизираните от ЛНР бяха хвърлени в касапницата, като пушечно месо, без оборудване и боеприпаси – отидоха да се бият без никакви гаранции за социални помощи, както и без заплати. Взеха всички – млади, стари, здрави и болни. И сега, две години по-късно след като "добрият човек ги прие в Русия", те се разбягаха заради несправедливостите и загубите, а затова ги чака трибунал". За да не изчезне "мистериозно", публикацията му беше архивирана от естонския блогър Wartranslated в Twitter:

