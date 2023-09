Война в Нагорни Карабах: В Армения се бият с полицията, Ердоган подкрепи Азербайджан (ВИДЕО)

Омбудсманът на Нагорни Карабах съобщи за 25 загинали в резултат на обстрел от азербайджанската армия, от тях двама са цивилни. По-рано той съобщи и за 138 ранени.

According to the information received from the Stepanakert’s morgue by the Office of the Human Rights Defeder, as of 20:00, there are 25 victims as a result of the full-fledged terroristic attack by Azerbaijan, among whom 2 are civilians. — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

Местните антитерористични мерки в Карабах продължават успешно, съобщи Министерството на отбраната на Азербайджан. "Повече от 60 военни поста са преминали под контрола на Баку. Унищожени са до 20 военни превозни средства, повече от 40 артилерийски установки, повече от 30 минохвъргачки, 2 зенитно-ракетни системи и повече от 6 станции за радиоелектронна борба", се казва в изявление на министерството.

Азербайджан призова арменците в Карабах да свалят оръжията си, като предложи преговори с арменски представители в град Евлах, ако те се предадат. "За да се спрат антитерористичните мерки, незаконните арменски въоръжени сили трябва да вдигнат бялото знаме, да предадат всички оръжия и незаконният режим трябва да се саморазпусне. В противен случай антитерористичните мерки ще продължат докрай", заяви президентството на Азербайджан.

The Ministry of Defense of Azerbaijan publishes footage of the destruction of a 152-mm D-20 howitzer reportedly by a Bayraktar TB2. pic.twitter.com/ya9W2VV3L0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2023

Ердоган се прояви, в Армения има протести

Очаквано, Турция открито подкрепи Баку в конфликта. Президентът на страната Реджеп Таийп Ердоган обяви пред Генералната асамблея на ООН, че страната му подкрепя Азербайджан в конфликта.

Turkish President Erdogan said at the UN General Assembly that Ankara supports Baku's operation in Karabakh. pic.twitter.com/Mo2ViMxr0W — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Същевременно протестиращи в столицата на Армения Ереван призоваха министър-председателя Никол Пашинян да подаде оставка, часове след като той осъди призивите за "преврат". Стотици хора се събраха на Площада на републиката в Ереван, пред офиса на Пашинян, за да осъдят начина, по който той се справя с новата криза в Нагорни Карабах. Демонстрантите са викали "Никол предател!" и "Никол оставка!".

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Пашинян, който се сблъсква с протести в Армения, откакто Ереван загуби войната с Азербайджан през 2020 г., по-рано предупреди срещу призивите за преврат. АФП информира, че полицията е отцепила офисите на Пашинян, като някои от протестиращите са се опитали да пробият кордона. Арменската опозиция обвинява Пашинян, че е слаб по отношение на Карабах.

Десетки протестиращи се събраха и пред руското посолство в столицата на фона на критиките срещу реакцията на Москва на военната операция на Азербайджан срещу Карабах. "Всичко това е следствие от политиката на Русия. Ако те не искат да защитават Карабах, тогава трябва да знаят, че тук няма място за тях", каза един от протестиращите. Руската държавна агенция ТАСС съобщи, че посолството е блокирано, а служителите му не могат да излязат от сградата. Семействата на служителите на руската дипломатическа мисия са в безопасност по домовете им, се добавя в съобщението.