Войната с кремълската пропаганда: Италиански журналист печели с думите "идиотка" към Захарова (ВИДЕО)

Поканен за участие в предаването NON È l'ARENA, което се излъчваше на живо от Червения площад в Москва, Салусти обвини водещия Масимо Джилети, че прави реклама на руския президент Владимир Путин, вместо да покаже каква ценност е свободата на словото. Без заобикалки той нарече Кремъл "мястото, където са взети решенията за най-страшните престъпления срещу човечеството през XX и XXI век".

Отделно от това Салусти, който е главен редактор на ежедневника Libero, окачестви поканените за участие в предаването руски журналисти, близки до Кремъл, сред които и Владимир Соловьов, като двама "идиоти" и "задници", които от самото начало "възхваляват Кремъл".

Самият Кремъл, където е съсредоточена държавната власт на Русия, той нарече едно "лайн.но място" като добави, че един журналист би трябвало да има смелостта да го каже на глас, защото това е мястото, отговорно за едни от най-лошите трагедии през последните две столетия.

След това Салусти обяви, че не желае повече да участва в предаването и напусна ефира.

👏🏻 👏🏻 👏🏻 Yesterday the host of an Italian tv show, #MassimoGiletti, was live from #Moscow. After a 30 minute bullshit speech by #Zakharova (#Kremlin's press director), this is the #priceless reaction of #Sallusti (an Italian newspaper director) pic.twitter.com/M1KUMN1aZD