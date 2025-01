4500 обещани дрона още си стоят в литовски складове, но до дни отиват в Украйна

През следващите дни Литва ще достави на Украйна 4500 дрона на стойност 5 милиона евро. Това съобщи Довиле Шакалиене - министърът на отбраната на балтийската страна, която е членка на НАТО. "С гордост споделям, че през тази седмица Литва изпраща на Украйна 4500 безпилотни летателни апарата на стойност 5 млн. евро", гласи официалното съобщение в профила на министъра в социалната мрежа X от 12 януари.

Дроновете се оказаха от решаващо значение и за двете страни в пълномащабната война на Русия срещу Украйна: Войната в Украйна навлезе в нов етап: Ефект или дефект носят дроновете с оптични кабели? (ВИДЕО).

I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.



In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D