Володимир Зеленски: Украйна няма да бъде "втори Афганистан" (ВИДЕО)

На 20 април 2024 г. Камарата на представителите одобри пакет от почти 61 млрд. долара военна и икономическа помощ за Украйна, която се бори срещу инвазията на Русия.

„Тази помощ ще укрепи Украйна и ще изпрати на Кремъл мощен сигнал, че това няма да бъде вторият Афганистан“, каза Зеленски в интервю за програмата „Meet the Press“ на американската телевизия NBC. „САЩ ще останат с Украйна, ще защитят украинците и... ще защитят демокрацията в света“, добави той.

