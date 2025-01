Временно назад: Севернокорейците в Курск. Цял блок, приютил руски войници, е опожарен (ВИДЕО)

Севернокорейските войници в Курска област временно са отстъпили назад, но това едва ли ще продължи дълго и очакванията са да се върнат отново на първа линия. Това съобщава Sky News, позовавайки се на информация от украински военен полеви командир с позивна "Пулс". Според него, севернокорейците най-вероятно изучават грешките си от досегашните сблъсъци с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и особено що се отнася до използването на FPV дронове, като чакат подкрепления.

