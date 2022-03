Все повече украинки грабват оръжие: "За защита на достойнството и децата"

"Нашата съпротива има женско лице", написа първата дама на Украйна Олена Зеленска в Instagram. Тя също е в Киев със съпруга си, украинският президент Володимир Зеленски.

На своята страница Олена Зеленска споделя снимки, отразяващи приноса на жените в тази война. И не само тя. Социалните мрежи са пълни със снимки на млади жени в униформи и с оръжие, готови да се бият за Украйна.

ВВС е събрала историите на пет жени на фронтовата линия.

"Преди началото на тази война не съм държаала оръжие в ръцете си. Нямаше нужда – казва Кира Рудик, депутат от украинската Рада. – Но когато започна инвазията и се появи възможността да го получа, бях в такъв шок, че се реших. Миришеше на метал и масло."

Рудик е събрала съпротивителен отряд в Киев. Те се готвят да защитават украинската столица. Тя пази в тайна местонахождението си, тъй като украинските разузнавателни агенции са я предупредили, че е в "списъка за разстрел" на руските власти.

Very personal piece on @CNBC

about training, everyday life during war, and hope we all carry.#StandWithUkraine https://t.co/XZt7CsfEaS