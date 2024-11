Все повече знаци, че България ще е в Шенген от 1 януари, но с още 6 месеца граничен контрол

В момента се работи по проекторешението за пълноправно членство на България в Шенген и документът ще бъде подложен за гласуване в Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи на 12 декември. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков, който се срещна с колегите си от Австрия, Унгария и Румъния в Будапеща.

Виена засега налага вето върху влизането на България и Румъния в безграничното пространство и по сухопътен маршрут, но вече има обнадеждаващи знаци, че това ще се промени. Унгария пък е ротационен председател на Съвета на ЕС и именно под нейна егида се очаква да се проведе окончателното гласуване.

Илков уточни пред българските медии в Будапеща, че е представил резултатите на страната ни по пътя към Шенген - намаляване със 70% на миграционния натиск и инвестициите по българо-турската граница. Говорил е с колегите си за създаване на контингент от съвместни екипи на границата.

"Границата е подсилена със служители на "Гранична полиция". Ще има повишение на капацитета ѝ с 1246 служители, които ще изпълняват задълженията си там. Допълнителните мерки са споделяне на отговорността на всички държави, които участваха в днешната среща, споделяне на добрия опит и добрите практики, за да може да гарантираме още по-голямо ниво на сигурност за гражданите на Европейския съюз", посочи Илков.

От понеделник започва да се работи по проекторешението на Съвета на ЕС, каза Илков.

Ако България влезе в Шенген и по сухопътните граници от 1 януари 2025 г., в продължение на шест месеца ще се извършва допълнителен граничен контрол, с който ще се тества дали и как се променя средата на сигурност, обясни Илков. И посочи, че мерките няма да са такива, каквито са сега, а ще са на база на анализа на риска.

Този контрол ще касае българо-румънската граница. А през българо-гръцката граница ще може да се пътува свободно и в тези шест месеца.

Унгарският министър на вътрешните работи Шандор Пинтер обяви, че има шанс България и Румъния да се присъединят напълно към Шенген от 1 януари 2025 г.

Пинтер, заяви официално, че двете страни са "на една крачка от пълното си присъединяване към шенгенската зона и по суша".

Днес и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази отново надежда, че България и Румъния ще са в Шенген от следващата година.

"България и Румъния принадлежат изцяло към Шенгенското пространство. Премахването на вътрешния контрол по сухопътните граници е последното препятствие. Приветствам положителния резултат от неофициалните дискусии в Будапеща днес. Следва официално решение в Съвета на ЕС. Нека през 2025 г. Шенген стане по-силен", написа тя в профила си в X.

