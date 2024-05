Всички гледат Харков: Какво се случва извън това на фронта в Украйна? (ВИДЕО)

Съгласно дневната сводка на украинския генщаб за 30 май, интензивността на боевете по целия фронт на практика не се променя на дневна база. Украинците са регистрирали 100 бойни сблъсъка, т.е. с 2 по-малко на дневна база. Украинският генщаб посочва, че най-трудна е ситуацията в Кураховското (на запад от Маринка: Красногоровка и Григоровка) и Покровското направление.

💥 The Armed Forces of Ukraine destroyed the Strela-10, a Russian highly mobile, short-range surface-to-air missile system. pic.twitter.com/jsg23wImkz

В Покровското направление (на запад от Авдеевка) е имало 21 бойни сблъсъка в последното денонощие, 17 от които са спрени. 9 са отблъснати в района на Очеретино (северната част на линията на боевете в това направление), още 8 са спрени при съседното на Очеретино село Сокол, както и при Уманско и Яснобродовка, на юг. Руските източници – популярният военен телеграм канал "Рибар" и пропагандистът Семьон Пегов, отчитат разширение на зоната на руски контрол при Нетайлово, най-южната точка на битки в Покровското направление. Руснаците опитват да превземат Сокол и Новопокровско (популярният украински телеграм канал Deep State отчита руски напредък при Новопорковско, докато Семьон Пегов се оплаква от затруднения за руската армия по отношение на Сокол заради постоянни украински контраатаки), за да подсигурят флангово напредъка си по направлението Очеретино – Новоалександровка, анализира украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. От Новоалександровка руската армия би могла да напредне на север, към град Константиновка и оттам от югоизток към Часов Яр. Че руското командване изглежда гледа към Константиновка мисли и Машовец, който пише: "Предните части на 35-та и 132-ра мотострелкови бригади на противника изглежда леко "изместиха акцента" от линията Архангелско - Калиново към линията Керамик - Александропол, по-близо до пътя Константиновка – Ясинувата". Украинският анализатор дава оценка, че скоро руснаците ще предприемат по-активни действия спрямо Торецк – в сводката на украинския генщаб вече е регистрирана активност в този район, откъм Курдюмовка (10 километра югозападно от Бахмут), Краматорско направление, където Часов Яр е основното място на боеве:

Netailove RU mtlb assaulting and dismounting with ~18 infantry Loc: 48.116299, 37.555402 very roughly: ~ 48.116821, 37.560303 dmg. and aband. MTLB @UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/bGYulLah0o pic.twitter.com/SXRgGS0UWn

По отношение на Часов Яр, руснаците се мъчат бясно да осъществят по-значим пробив и така и не успяват, въпреки хвърлените сили – постоянни бомбардировки и чести опити за атаки с бронирана техника, макар и в по-ограничен размер, отколкото в пика на битката за Авдеевка. "През последните няколко дни врагът успя да достигне кръстовището на пътя Константиновка-Бахмут и канала "Северски Донец-Донбас" (главно на юг от пътя), а също така достигна източните покрайнини на село Калиновка (от север, откъм Богдановка – на 5-6 километра северозападно от Бахмут). Въпреки това, врагът не успя в няколко опита с малки щурмови групи да се закрепи директно на границата на града. Но мисля, че това няма да продължи дълго. Най-вероятно врагът скоро ще може да окупира микрорайон "Канал" (най-източното предградие на Часов Яр)", коментира Константин Машовец, а Deep State също отчита минимален руски напредък. Според Машовец обаче, това е идиотска тактика – напред, на нож, без руснаците да опитат да обкръжат Часов Яр. За последното денонощие на този фронт са спрени 8 от 9 руски пехотни атаки, пише украинският генщаб и определя ситуацията за "интензивна". А откъм Северск т.е. 20-30 километра на север, е имало 11 руски пехотни атаки, 8 от които са спрени и продължават боеве по линията Билохоровка (Белогоровка) – Роздоловка, която е важна за Лиманското направление. Там е имало само 1 руска пехотна атака в последните 24 часа: Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

Russia fully destroyed the “Channel” quarter of #ChassivYar – and is still unable to control it on the ground.

Bombings continue ... pic.twitter.com/8rSuuQUjiM