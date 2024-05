Новите козове за Украйна и Русия във войната: Оръжия и логистика (ВИДЕО)

По отношение на западните оръжия, вече има силни сигнали, че на Украйна ще бъде дадено разрешение да ги ползва за цели на руска територия. В този дух говориха както френският президент Еманюел Макрон, така и германският канцлер Олаф Шолц. Специално Шолц беше по-обран – той говори как Украйна има право да използва западни оръжия в рамките на международното право, а Макрон уточни, че атаки срещу Украйна има от руска територия и не бива да има пречка западни оръжия да се ползват за поразяване на места в Русия, откъдето се стреля по Украйна: Украйна да се отбранява срещу Русия на нейна територия: Кой даде позволение за оръжия?

Русия подобрява военната си логистика

Мониторинговият екип Frontelligence Insight, воден от украинския офицер от запаса с прякор Tatarigami, публикува нов анализ в Twitter с оценка, че до седмици или дори дни Русия ще пусне в действие 80 км жп линия, която частично да облекчи военната ѝ логистика и да "разтовари" Кримския мост. Линията е между Бърно и Маловодно и помага да се свърже Южна Украйна с континентална Русия. Сателитни снимки показват, че на 24 май поне един влак е пътувал по линията – може би за тестове, но изглежда финални.

4/ Based on mid-resolution imagery, it's evident that on May 24th, at least one train was traveling on the new railroad. With the aid of satellite imagery captured with a time gap, we confirmed that the train was in motion and not static. pic.twitter.com/1nRFb7l4PE — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) May 29, 2024

Дори Кримският мост да бъде срутен, тази жп линия ще осигурява достатъчно добре логистиката за руската армия в окупираните части на Украйна, смятат експертите.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно дневната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете леко намалява – за 29 май по целия фронт в Украйна е имало 102 бойни сблъсъка, с 8 по-малко на дневна база. Интересното в сводката е, че за голяма част от фронта тя е лаконична – няма значителни промени в ситуацията при Часов Яр (Краматорско направление), Кураховското направление (на запад от Маринка – основно Красногоровка), Запорожка област (участъка на фронта "Времеевски": линията Угледар – Велика Новоселка – Бердянск, боевете са при Урожайно и Старомайорско, на 9 километра южно от Велика Новоселка), на източния бряг на река Днепър.

Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче обръща специално внимание на Урожайно и Старомайорско - с твърдение, че руската армия настъпва и е пробила в центъра на Старомайорско: "Врагът има само един логистичен маршрут, от Макаровка - най-вероятно през следващите няколко дни украинските въоръжени сили ще се оттеглят от позициите си в Старомайорско заради заплаха от обкръжение", прогнозира руският канал. А за Урожайно "Рибар" казва, че руските позиции в южните покрайнини на селото се увеличават и че при отстъпление на украинците от Старомайорско, Урожайно също ще стане неизгодна за тях позиция заради логистиката – двете села са едно до друго и бяха върнати в украински ръце през лятото на 2023 година, при неуспешната като цяло украинска контраофанзива.

BULAVA unit within the Separate Presidential Brigade repelled a big assault in the direction of Berdyansk, presumably Staromaiors'ke-Urozohaine where Russians stepped up offensive activities. Several pieces of Russian equipment were destroyed. pic.twitter.com/at0xyq8wWN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 29, 2024

Иначе най-горещите направления са традиционно Покровското (на запад от Авдеевка) и Купянското. В първото направление е имало 23 бойни сблъсъка, като са отбити 9 руски пехотни атаки в района на Очеретино (северния фланг на линията на боеве). Изрично украинският щаб посочва като места на боеве селата Сокол (до Очеретино), както и Невелско и Нетайлово (най-южните точки на линията в Покровското направление). Известният украински телеграм канал Deep State съобщава за руски напредък в района на Нетайлово – селото беше отдавна обявено за превзето от руските военни телеграм канали, но както е в много точки на фронта, обикновено има украински позиции на по-висок терен извън съответното населено място и затова дори превземане на дадено село не означава пълен контрол и спокойствие за руската армия. Но руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов твърди, че руската армия подобрява позициите си при Нетайлово с цел атака срещу Карловка.

В Купянското направление са отчетени 13 руски пехотни атаки, всички са спрени, твърди украинският генщаб. Основните точки на боеве са познати – Синковка и Петропавловка, на 7-9 километра североизточно и източно от Купянск, както и на 20 до 30 километра югоизточно от града.

За Часов Яр и Пегов, и "Рибар" пишат по начин, който подсказва, че няма руски успехи – тежки боеве, щурмуват се вражески позиции. Геолокализирани видеокадри показват как украинците използват дронове за удари срещу руски позиции, войници и военна техника източно и югоизточно от Часов Яр, в покрайнините на предградието "Канал".

0:18 - 0:24 FPV of Kraken SOF hits small building in Chasiv Yar

Location: Chasiv Yar Kanal, Donetsk Oblast, Ukraine

48.596772, 37.883683@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/n6AULNr7OA — Bielitz (@Bielitzling) May 29, 2024

В град Донецк беше нанесен пореден прецизен удар от страна на Въоръжените сили на Украйна. В социалните мрежи има много видеа от мястото на случилото се - поразена е сграда до бензиностанция, изглежда става въпрос за административен обект. Дали обаче там е имало руски военни или членове на сепаратистката проруска администрация не е ясно:

Aftermath of the strike on Donetsk. With comments of local residents. (English subtitles.)

48.0526446, 37.7769466 https://t.co/9IfC3pikLT pic.twitter.com/d34jPnkW4z — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 29, 2024

Харковска област

Няма някакви особени промени и в най-новия участък на активни боеве на украинския фронт. Украинският генщаб съобщава за продължаващ опит на руснаците да пробият при село Стариця (геолокализирани видеокадри показват руски напредък в североизточните покрайнини на населеното място) и най-после да преминат от южната страна на река Вовча, което ще им даде възможност да разширят военните действия в самия град Вовчанск (Волчанск на руски език). Общо на 29 май е имало 7 бойни сблъсъка при Вовчанск, в града и в зоната при село Липци на запад, която е спомагателното направление на руската операция.

The Romans, as we remember, had the working scheme "Came - Saw - Won", while ours is roughly the same: "Arrived - Saw - Charged".



Operators of the 2nd platoon of the 1st mechanised battalion of the Legion "Liberty of Russia" found a depot of BCs of Putin's troops on the… pic.twitter.com/nRgV2s5mhp — "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) May 29, 2024

20 days after the beginning of the Russian invasion of northern Kharkiv, the center of #Vovchansk remains under Ukrainian control … and Russia destroys it house by house. pic.twitter.com/X6VPfgFgtV — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 29, 2024

Голям проблем за руснаците в Харковска област са украинските дронове, признава Семьон Пегов, докато "Рибар" в своя дневен обзор обяснява как "продължава методичната работа по унищожаване на бойния потенциал на противника" - с други думи клише.

