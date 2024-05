Паметно: Руснаци стрелят по свои, украинците се наслаждават от дрон (ВИДЕО)

В Кураховското направление, Донецка област, руски войници са атакували руска позиция - има видео, което го доказва. Кадрите показват: Руска щурмова група бива "разтоварена" от бронетранспортьор - тече яростна битка, взривове и обстрели. И никой не се сеща първо да подвикне, да провери по кого се стреля - лошото за путиновите последователи е, че руският език хич не е чужд на украинците и по-трудничко се улавят такъв тип ситуации "стават грешки".

В това време украинците наблюдават сцената от въздуха - от дрон и просто се наслаждават. Нещо като наградите на Дарвин във военен вариант.

По някое време руснаците осъзнават, че обстрелват свои и прекратяват огъня - след като са изпепелили окопите на своите както неопитна домакиня прегаря вечерята. Украинците междувременно не са изстреляли нито един патрон.

You can't make it up. Russian troops near Novomykhailivka storm not Ukrainian, but their own positions. After a while, they realized. Ukrainians did not have to fire a single bullet. pic.twitter.com/HVGrcB5dpE