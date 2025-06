Втора атака по Кримския мост за един ден: взривове, дим и руска паника (ВИДЕО)

Кримският мост е бил атакуван за втори път само в рамките на днешния ден, 3 юни. Нападението е станало в следобедните часове. Украинските специални служби публикуваха тази сутрин видео от взривяването на подводната част на една от подпорите на моста, свързващ окупирания от руснаците полуостров с континенталната част на Русия. Операцията е била подготвяна в продължение на няколко месеца и е осъществена без жертви сред местното население, се казваше в публикацията. Агенти на СБУ са минирали опорите на съоръжението и в 4:44 ч. сутринта е било активирано първото взривно устройство. Посочва се, че са били заложени 1100 кг взривни вещества в тротилов еквивалент.

