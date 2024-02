Втора жилищна сграда в Русия изгоря в последните няколко дни (ВИДЕО)

Жилищната сграда, в която е лумнал пожарът, се оказа построена без строително разрешително – това твърди контролираната изцяло от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, като се позовава на прокуратурата в Краснодарски край. Няма обаче данни каква точно е причината за пожара.

Пожарът се разпространи на 1000 квадратни метра площ, обхванати са 32 жилища. В гасенето му бяха включени над 100 пожарникари и 35 пожарни. Огънят беше ликвидиран няколко часа по-късно. Има отворено дело за углавно престъпление.

Това е втори голям пожар в жилищна сграда в Русия в последните няколко дни - предишният беше в Москва: Голям пожар в жилищна сграда в Москва (ВИДЕА)

A multi-storey residential building is on fire in Anapa



440 people, including 112 children, have been evacuated from a burning apartment building in Anapa.



The area of the fire is one thousand square meters, the fire is extinguished by 70 people and 22 units of equipment,… pic.twitter.com/8GCMt0xW87