Голям пожар в жилищна сграда в Москва (ВИДЕА)

Не се съобщава причината за пожара, нито има ли жертви.

#RussiaOnFire

Moscow, Russia ❗

Big Bavovna 🔥🔥🔥💨🤌

Tonight, there is a powerful fire near the Airport metro station. The roof of a six-story residential building in the north of Moscow is completely engulfed in fire. The area of the fire on Chernyakhovsky Street is already… pic.twitter.com/2iSRwzqg4r — LX (@LXSummer1) February 8, 2024

Пожарът е обхванал сграда в близост до метростанция "Летище" в северозападната част на града, съобщиха от общинското управление на Министерството на извънредните ситуации.

„Пожарът е локализиран“, се казва в съобщението, без да се съобщават подробности.

In Moscow there is a big fire going on in a residential area, the fire area is approximately 4000m² and the fire already spreading to neighboring buildings. pic.twitter.com/L8pnxeCo8h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 8, 2024

Според журналист от АФП покривът на сградата е горял и частично се е срутил, като са избухнали огромни пламъци.

Министерството на извънредните ситуации съобщи в Telegram, че горят 4 000 квадратни метра, като на мястото са изпратени „повече от 130 специалисти“, заедно с два хеликоптера, които „изхвърлиха 15 тона вода“.