Вулканът Етна отново изригна, полетите в Сицилия са отменени (ВИДЕО)

Пътуването до и от италианския остров Сицилия в момента е прекъснато поради поредното изригване на вулкана Етна.

Международното летище в Катания отложи полетите заради дима, който Етна изхвърля във въздуха - той нарушава видимостта за пилотите.

Близките градове също са покрити с черна вулканична пепел, след като кратерът Ворагине започна да изригва снощи, 3 август.

