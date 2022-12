ВВС на Русия извършват все по-малко атаки, отчита британското разузнаване

"Намаляването на броя на полетите вероятно е резултат от продължаващата висока заплаха от страна на украинската противовъздушна отбрана, ограниченията на летателните часове, с които разполагат руските самолети, и влошаването на времето", се казва в анализа на британското разузнаване.

