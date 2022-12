Зимата идва: Който мисли, че Украйна няма да атакува, се пече на плажа в Крим (ВИДЕО)

Говорителят на украинското оперативно командване "Изток" (то отговаря за Луганска и Донецка област) Серхий Черевати заяви, че замръзналата земя позволява операции и бързо придвижване на тежка военна техника. Освен това той подчерта, че новомобилизираните от руска страна и силите на ЧВК Вагнер не са добре подготвени за война през зимата – освен липса на адекватно обучение, по украински оценки в руската армия има и достатъчно сериозни липси на необходимата за оцеляване в суровото време екипировка.

Още в края на миналата седмица Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че в някои участъци на фронта в Донецка област съотношението в жива сила в полза на руснаците е 9:1, само че това са основно новомобилизирани и те не могат да се справят. Преди време Арестович даде и пример – при все още по-топлото време през деня и смразяващите температури през нощта, ако нямаш втори комплект дрехи и си се намокрил (заради минаване през кал или дори реки), тогава до ден-два не ти мърда сериозно разболяване. По думите му, украинската информация гласи, че при руснаците се увеличават случаите на респираторни заболявания, на пневмонии и на болести на бъбреците – именно заради незнание и липса на екипировка за оцеляване на фронта.

Интересе факт е обаче, че според директора на АНС (Агенция за национална сигурност) Аврил Хейнс през зимата интензитетът на военните действия от страна на украинците ще намалее. Според оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) това е напълно погрешно разбиране и ако западните съюзници намалят темпото на оказване на военна помощ на Украйна през зимните месеци, ще попречат на украинската армия да действа и ще я забавят за по-активни операции чак след ранната пролет, когато калта ще се върне по бойните полета в Източна Украйна. Сега украинците още имат инициативата и не трябва да я губят, подчертават от ISW.

Още в края на миналата седмица т.е. от 3 дни насам украинската армия вдигна градуса на напрежение в Луганска област и започна да притиска руските сили по линията Сватово – Кремена. Видеокадри, които са геолокализирани, показаха украинска артилерийска офанзива северозападно от Сватово, близо до Стелмаховка и Кривошидовка, като тя е започнала още на 2 декември.

