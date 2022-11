Външни министри от 7 страни пристигнаха в Киев с обещания за още оръжия

Групата, включваща външните министри на Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, представлява най-голямата делегация на високо равнище, която посещава Киев от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари.

Foreign ministers of Estonia, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden, Finland, and Iceland visit Kyiv.



We "are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine," said FM of Latvia Edgars Rinkēvičs. "Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win!"



📷M.Mikulenas pic.twitter.com/iSJmrKx3r5