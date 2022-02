Външният министър на ЕС: Съюзът праща военни изтребители в Украйна (ВИДЕО)

"Ще предоставим дори бойни самолети. Не става дума само за боеприпаси. Предоставяме по-важни оръжия, като за война", каза той на специална пресконференция в отговор на въпрос не се ли страхува ЕС, че като почне да прави доставки на оръжие за Украйна, руските сили ще атакуват веднага "доставчиците". Западните граници на Украйна са отворени, добави европейският външен министър. И предупреди, че въпреки явната заплаха на Владимир Путин да използва ядрено оръжие, ЕС ще подкрепи Украйна.

