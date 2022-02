Европейският съюз ще доставя оръжия на Украйна, затваря въздушното си пространство за Русия

Фон дер Лайен съобщи и за нови санкции срещу Русия и Беларус. Сред тях е и решение за затваряне на цялото европейско въздушно пространство за руски самолети. То важи за всички руски летателни апарати. "Тези машини вече няма да могат да кацат, излитат или прелитат над територията на Европейския съюз. Нека бъда ясна - тази забрана засяга всеки един руски самолет, като това важи и за частните такива, собственост на олигарси", заяви фон дер Лайен.

В друга безпрецедентна стъпка, Европейският съюз спира разпространяването на част от медиите, които според председателят на ЕК са част от "медийната машина на Кремъл" - държавните Russia Today и "Спутник", както и техните дъщерни издания. "Те вече няма да могат да разпространяват лъжите си, за да оправдават войната на Путин и да сеят разделение в нашия съюз. Ние разработваме инструменти, с които да забраним тази вредна и токсична дезинформация", категорична бе тя.

"Взимаме на прицел и другия агресор - режимът на Лукашенко. Той е съучастник в тази зловеща атака срещу Украйна, така че ще го ударим с нов пакет санкции", заяви председателят на ЕК, като уточни, че се спира износа от ключови отрасли като изкопаеми горива, тютюн, дървесина, желязо и стомана. Въвежда се и забрана за износ на всякакви стоки с двойна употреба за Беларус.

Същевременно стана ясно, че Турция ще ограничи преминаването на руски военни кораби през проливите - Босфора и Дарданелите.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1