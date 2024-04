Въоръжено нападение в Русия: Убити и ранени полицаи (ВИДЕО)

При престрелката двама полицаи са били убити, а други четирима са ранени, сред които и сътрудник на "Росгвардия", съобщават от Министерството на вътрешните работи на републиката в Telegram.

Петимата нападатели са убити на място, се казва още в публикацията.

Още: След атентата в "Крокус Сити Хол": На граждани на Таджикистан масово се отказва достъп в Русия (ВИДЕО)

"На мястото на инцидента са открити няколко самоделни взривни устройства, работят следователи и взривни техници", допълват от министерството.

Образувано е наказателно дело за посегателство срещу живота на служител на реда и незаконно носене и съхранение на оръжие и боеприпаси, казват от регионалното управление на руския Следствен комитет.

Още: Германия: Атака с мачете в местен университет, нападателят е застрелян (СНИМКА)

Още: Двама задържани в Полша за пребит с чук съюзник на Навални

Southern Russian republic of Karachaevo-Cherkessiya: on the night of 29 April, a group of individuals attacked a road police unit, killing at least two and wounding four policemen.



The attackers drove up to the post in the village of Mara-Ayagy in a VAZ-2109 vehicle, threw an… pic.twitter.com/QENvfGUqR4