Въпреки мерките да не попадат живи в плен: Двама севернокорейски военни са доставени в Киев (СНИМКИ и ВИДЕА)

Украинските специални части са успели да заловят двама севернокорейски войници в Курска област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Това е рядък случай, тъй като севернокорейците вземат всички необходими мерки техни военнослужещи да не попаднат в плен, отделно следят трупове на техни войници по възможност да не бъдат разпознати на бойното поле и бързат да ги изнесат оттам (припомняме, че имаше документирани случаи как лицата на убитите севернокорейци се покриват или дори се обезобразяват, за да няма доказателства за тяхното присъствие на фронта).

Двамата ранени севернокорейци са откарани в Киев за разпит от следователи от украинските служби за сигурност, като им е оказана медицинска помощ и раните им са обработени. Според Службата за безопасност на Украйна (СБУ) пленените са на 20 и 25 години. И двамата са свидетелствали, че са смятали, че отиват на учение, а не на война. Прегледани са от украински лекари и биват третирани съгласно Женевската конвенция за военнопленниците:

Още: В Курск севернокорейски военни изгониха руски пенсионери от дома им. Нов разстрел на 3-ма украински военнопленници (ВИДЕО)

The SBU released footage of the captured North Korean soldiers in the Kursk region.



"Two North Korean soldiers have been captured: one on January 9 by Tactical Group 84 of Special Ops, and the other by Ukrainian paratroopers. Neither speaks Ukrainian, English, or Russian, so… pic.twitter.com/qUc5skJPpy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2025

Интересна подробност - севернокорейците са били снабдени с руски документи, в които са посочени като родени в Република Тува в Далечния изток на Русия.

Снимки: Facebook/Володимир Зеленський

"Задачата не беше лесна: обикновено руснаците и военнослужещите от Северна Корея довършват своите ранени и правят всичко, за да гарантират, че няма да има доказателства за участието на Северна Корея във войната срещу Украйна.

Благодарен съм на нашите войници от тактическа група № 84 от Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна и нашите парашутисти, които заловиха тези двама души", пише Зеленски.

Президентът добавя, че е наредил да се осигури достъп на журналисти до двамата военнопленници. "Светът трябва да знае какво се случва", добавя държавният глава на Украйна.

Tactical Group 84 of Ukraine’s Special Operations Forces captured a North Korean soldier during a special operation in Russia's Kursk region. After evacuating him from the battlefield, the soldiers provided immediate first aid to the prisoner. pic.twitter.com/43ZYihfCfk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2025

Apart from the SSO units, paratroopers of the 95th Separate Air Assault Brigade captured a second North Korean soldier in the Kursk region during combat operations. pic.twitter.com/iJAQrbz0El — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2025