Въпреки пожара след украинска атака: Смоленският авиационен завод не е спрял работа (ВИДЕО)

Покривът на един от цеховете на авиационния завод в руския град Смоленск е бил повреден в резултат на днешната украинска атака с дронове, съобщи руският опозиционен Telegram канал ASTRА, позовавайки се на източници от службите за спешна помощ в региона. Важният обект е включен в санкционните списъци на САЩ, Канада, Украйна, Япония, Швейцария и страните от ЕС, защото произвежда ракети Х-59, които Русия използва редовно в масираните си ракетни атаки срещу Украйна.

Снощи дрон е атакувал покрива на един от цеховете. В резултат на това е възникнал пожар, но заводът не е преустановил дейността си, съобщиха източници на ASTRA.

Освен това друг дрон е паднал върху многоетажна сграда в Ленински район и е предизвикал пожар. Евакуирани са 300 души.

Отломки от дронове са открити на територията на неактивното военно поделение 21555 в Заднепровски район, в ресторант, телевизионна кула и частни къщи. Прозорците на поне още четири жилищни сгради са били избити, гласи информацията.

Снимка: ASTRA, Telegram

По-рано Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди нападението срещу авиозавода. "Предприятието участва в производството и модернизацията на военни самолети, по-специално щурмови самолети Су-25. То също така осигурява основен ремонт и поддръжка на авиационна техника, което позволява на Руската федерация да поддържа боеспособността на остарели модели самолети. Този завод е тясно свързан с други предприятия от руския отбранителен комплекс, доставящи компоненти или участващи в сътрудничество за създаване на модерни авиационни системи", изброява лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

A drone attack damaged the roof of a workshop at the Smolensk Aviation Plant overnight, causing a fire, per ASTRA sources. The factory, which produces X-59 missiles used by Russia in Ukraine and is under sanctions, did not halt operations. Another drone hit an apartment building… pic.twitter.com/UPYaRnjoVn