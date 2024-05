Въпреки руската офанзива: Украйна си върна позиции. Руснаците затягат примката около Часов Яр (ВИДЕО)

Още: Часов Яр ще стане изходен пункт за руската офанзива срещу Константиновка: Украински военен

Един ден не е достатъчен, за да се установи някаква закономерност, но може да подскаже, че руските сили донякъде забавят темпото на атаките около Авдеевка, като същевременно се ангажират отново с настъпателни действия около Часов Яр, пише в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Има видеокадри, показващи как 47-а бригада продължава да удържа обозначените линии край Авдеевка, спирайки руснаците от по-нататъшен напредък. На украинците им помага и тежка бронирана техника.

The 47th Brigade continues to hold the designated lines near Avdiivka, preventing Russia from advancing further. Heavy armored vehicles are also helping to stabilize the situation in the area. pic.twitter.com/ut6dWHwlZL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2024

Висока интензивност на фронта

Интензивността на боевете остава много висока и дори се покачва спрямо предходното денонощие – от 115 на 122 бойни сблъсъка, става ясно от сводката на Генералния щаб на украинската армия, публикувана сутринта на 1 май. Въздушните атаки на руснаците също са се увеличили – те са предприели 8 ракетни нападения и 61 въздушни удара, атакували са и 129 пъти с ракетни системи за многократно изстрелване по позиции на украинските сили и по населени райони.

Още: Украйна тръгва на война с Европа, ако Путин я завладее: Предупреждение от Полша (ВИДЕО)

В сводката на Генщаба от снощи се виждаше, че в Бахмутското направление е имало повече атаки спрямо Авдеевското (57 срещу 47), но тази сутрин става ясно, че са изравнени - по 33 отблъснати нападения. За Бахмут става дума за боеве при Верхнекаменско, Раздоловка, Спорно, Новый, Клещеевка, Андреевка и Часов Яр, а за Авдеевка - Архангелско, Керамик, Сокол, Уманско, Семьоновка, Яснобродовка и Нетайлово.

(КАРТА) Относно Часов Яр - анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке публикува кадри, с които твърди, че руските сили са пресекли канала на 1 км югоизточно от града. "Сега е въпрос на време те да навлязат в селището или от изток, или от юг", пише той. Преди време украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочи как точно руснаците искат да използват канала на Северски Донец - те искаха да се доберат до него, пробивайки линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут) и минавайки през Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут).

As some funny “Nafo” fella accuses me of “not sharing the video” (as I do many times under “source video” every day), here it is plus the official info text: “Operators of the attack UAVs of the 18th Slavic Brigade of NSU work on enemy infantry by dropping ammunition.” pic.twitter.com/txcjq7RDVH — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 30, 2024

Върнати позиции

В направлението към Лиман украинците са спрели руските сили в 21 случая - при Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невско и Серебрянско лесничейство в Луганска област, както и Тернов в Донецка област.

(КАРТА и ВИДЕО) Според украинската разузнавателна платформа DeepState Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) дори са възстановили позициите си източно от Ямполовка. "Врагът превзе Керамик и Новокалиново, а също така напредна край Новоалександривка и Урожайно. Ситуацията в Работино (направлението Орехов-Токмак-Мелитопол от украинска гледна точка) се изяснява", пишат от DeepState.

В посока Новопавловск (Донецка област: Георгиевка, Парасковеевка и Урожайно) има 18 отблъснати нападения. При Купянск (Берестово, Копанка и Стелмаховка) са отблъснати 6 атаки, в направлението Орехов (на границата между Донецка и Запорожка област) – 5.

Още: Руската заплаха за Харков: Новини. Русия мести военни самолети заради оръжието от САЩ

В посока Херсон руснаците не се отказват от намерението си да изтласкат украинските части от плацдармите на левия бряг на Днепър. Така през изминалото денонощие те са извършили две неуспешни атаки срещу позициите на украинците, съобщава Генералният щаб. Дмитро Плетенчук, говорител на оперативното командване "Юг", уточни за какво става дума - руските сили неуспешно са се опитали да щурмуват наскоро освободения остров Нестриха на река Днепър. След двата неуспешни опита те са се оттеглили със загуби, казва той.

Dmytro Pletenchuk, Operational Command 'South' Spokesman, reported that Russian forces unsuccesfully tried to storm the recently liberated island of Nestryha. After two failed attempts, they retreated with losses, he added. https://t.co/U4S9pZy1KO pic.twitter.com/3On9YCEaPV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2024

Какво целят руснаците при Авдеевка и Часов Яр?

ISW посочва, че руските сили са се съсредоточили върху надграждането на тактическия успех край Очеретино (северозападно от Авдеевка) и Новокалиново (северно от Авдеевка) поне от 20 април насам, но темпото на потвърдените настъпления явно се е забавило на 30 април. Руски военни блогъри като "Два майора" твърдят, че руските сили са напреднали с ширина 2,7 км и дълбочина 1,52 км северно от Новокалиново и в южната част на Керамик (северно от Авдеевка), а също и в район с ширина до 1,75 км и дълбочина до 1,15 км северозападно от Очеретино в посока Новоолександриевка.

Руски блогъри също така твърдят, че силите на Путин са напреднали западно от Семьоновка и Бердичи (и двете северозападно от Авдеевка), но от ISW посочват, че не са открили визуални доказателства за нито едно от тези твърдения. Руските военни блогъри твърдят, че руските сили, действащи край Очеретино, са на 13 км от магистралата Т-0504 (Покровск-Костянтинивка), което вече съответства на оценката на ISW за руския напредък в района. Сраженията продължават и северозападно от Авдеевка - край Архангелско, Сокол и Соловьово, западно от Авдеевка - край Уманско, и югозападно от Авдеевка - край Нетайлово.

Units of the 35th Marine Brigade destroyed a Russian high valuable SuperCam recon drone with a Strela-10 short range air defense system. pic.twitter.com/a8eq5RFbQJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2024

Още: Русия напредва: Къде ще е следващият голям удар на фронта? (ВИДЕО)

Популярният руски Телеграм канал "Рибар", поддържан от бивш говорител на руското военно министерство, препубликува тази сутрин сводката на канала "Два майора", в която се твърди, че силите на Владимир Путин запазвали инициативата по протежение на целия фронт. Новата посока на напредване на руснаците била към Покровск, западно от Авдеевка. "Рибар" твърди, че пробивът там бил 5 км през позициите на украинците.

"По посока на Часов Яр руските въоръжени сили пробиха до източните покрайнини, използвайки авиация близо до фронта, под прикритието на масиран артилерийски огън, но е изключително трудно да се постигне успех в условията на ежедневно използване на стотици FPV дронове от украинските въоръжени сили", признават руските пропагандисти.

Украинският военен наблюдател Константин Машовец заявява, че елементи на руската 132-ра мотострелкова бригада (1-ви армейски корпус на Донецката народна република) и 35-та мотострелкова бригада (41-а армия със съвместни въоръжения) действат край Новокалиново и Керамик. Елементи от 30-а мотострелкова бригада атакуват към Новоолександриевка, части от 27-а мотострелкова дивизия действат край Соловьово, Бердичи и Семьоновка, а елементи от 74-а мотострелкова бригада - край Бердичи. 114-а мотострелкова бригада действа западно от Орловка.

Още: Военни учения в Централна Азия: Предупреждение срещу Русия и Иран

Освен това Машовец отбелязва, че е възможно руските сили да решат да се придвижат от укреплението си северно от Авдеевка към района на Торецк, за да допълнят руските настъпателни операции край Часов Яр, което вероятно ще наложи руските сили да направят тактическа пауза, за да концентрират военните си за такова придвижване.