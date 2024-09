И без западни ракети Украйна стъжнява живота на Русия: с тях – още повече (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продължаващите успешни украински операции в руския тил – дълбоко на руска територия, оказват и ще оказват все по-голям натиск срещу руската армия на ниво извършване на операции в Украйна – това е оценка в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Оценката е заради огромния удар срещу руски оръжеен склад в Тверска област в ранните часове на 18 септември: Много изпарени убити руски военни в Торопец: Подозрения от Z-блогър (ВИДЕО и СНИМКИ)

ISW се съгласява с украинската държавна медийна мрежа "Суспилно", че операции като тази в Торопец, Тверска област, подкопават руските възможности за мащабни ракетни удари срещу Украйна. Изрично се напомня, че Торопец е извън обсега на позволеното от западните партньори на Украйна що се отнася до използване на западни ракети и въпреки това удар и то много успешен стана факт. Ако има разрешение и за употреба на западни ракети без ограничения, тогава руското военно командване ще бъде изправено пред сложна логистична задача – да крие и да изтегля още по-назад складове с оръжие и ценни военни обекти, за да са извън обсег, а това значи по-трудна и по-бавна логистика за фронта в Украйна, което значи забавяне и нарушаване на текущи руски операции, обобщава ISW.

Що се отнася до щетите, които Русия нанася на Украйна непряко с военни действия, но са директно следствие на руската инвазия в Украйна, започнала пълномащабно на 22 февруари, 2022 година по заповед на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, американският вестник The Wall Street Journal публикува нов материал. В него основният акцент е, че Русия е успяла да получи 1 млрд. долара от продажба на откраднати от украински селскостопански продукти – най-вече зърно и пшеница. А междувременно в Русия арестуваха пореден висш военен – Денис Путилов, командващ бронетанковите войски на Централния военен окръг, защото взел подкуп от 10 млн. рубли за договори за ремонт и поддръжка на бронирани превозни средства. Вероятно това е поредна "жертва" на кръга около бившия руски военен министър Сергей Шойгу, който сега е начело на Съвета за сигурност на Руската федерация: Чистка на екипа на Шойгу и мистериозна смърт: Разчистват ли се свидетели? (СНИМКИ)

За да има и повече пушечно месо за руската армия, Думата вече одобри на първо четене законопроект, с който подсъдими, но още неосъдени, ще могат да се спасят от руския съд, ако се запишат в руската армия, за да се бият в Украйна: Идея за още пушечно месо за армията на Путин: Още докато си обвинен, не осъден

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

A tank from Ukraine's 95th Air Assault Brigade attacked a Russian platoon strongpoint in the Kursk region. Following artillery and tank fire, Ukrainian assault groups reportedly took control of the position. pic.twitter.com/BPZ8rY0sEH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2024

За вчерашния 18 септември няма данни за нещо по-значимо като развитие на бойни действия в Курска област. Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звичнук, отчита руски натиск при Кореново, по линията Викторовка – Обуховка, както и украински натиск на югозапад от Весело, при Красноокрябърско и Медвежо. За района на Суджа, който е най-ценното досега украинско завоевание в Курска област, "Рибар" посочва, че няма информация за руски пехотни атаки или руски напредък. Това е в тон с интервю за AFP на говорителя на военновременната администрация в Харков Олексий Дмитрашкивский, който подчерта, че започналата руска контраофанзива в Курска област е вече спряна от украинската армия и фронтът там е стабилен.

More Russian conscripts that “don’t want war,” taken captive in the Kursk region. pic.twitter.com/DuRLEod0K5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2024

Интензивността на боевете в Украйна остава все така висока – 187 бойни сблъсъка на 18 септември, което е незначително понижение със 7 на дневна база съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Отново Покровското и Кураховското направление са най-горещи – 46 и 40 отбити руски пехотни атаки там съответно за последното денонощие. Другите направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки за 18 септември съгласно украинските данни са Лиманското – 18, Купянското – 15 и Торецкото – 12. За Купянското направление украинският телеграм канал Deep State отново отчита руски напредък на изток от Табаевка, за същото говори и "Рибар" - непосредствената руска цел в района е украинската армия да бъде изтикана на запад от река Оскол: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

@UAControlMap @GeoConfirmed

3rd Assault uses FPVs to wreck an AFV and Tank west of Karmazynivk.

AFV 49.304875, 37.968224

I could not place the resting place of the tank with any certainty so a 2nd set of eyes may be able to. pic.twitter.com/IPZ70LgLs7 — Spider18Actual (@Spider18Actual) September 18, 2024

Специално за Кураховското направление украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец предупреждава, че руската армия има добри шансове да постигне и двете си непосредствени цели – да изтласка украинската армия на запад от река Волча, за да превземе Селидово (линията на селата Желание Първо и Желание Второ), като така си подсигури южния фланг за директна атака на Покровск и да превземе Угледар, на юг към Времеевското направление. За Машовец даже първата цел е по-изпълнима от втората, като по негова информация към сутринта на 18 септември руснаците още не са овладели Григоровка и Константиновка, за да подсигурят фронта на север-североизток от Угледар. Украинският експерт добавя, че превземането на Курахово засега остава приоритет по-назад и се пита дали руснаците биха се справили без допълнителни резерви, които им трябват и в Кураховското направление заради много оперативни задачи, които трябва да изпълняват.

Ukrainian tank under artillery fire shoots Russian positions on the Pokrovsk direction pic.twitter.com/SjEhO9b39y — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024

И тази нощ Руската федерация обстреля с дронове клас „Шахед“ цели в Украйна. Съгласно сводката на украинските ВВС, от 42 изстреляни от руснаците дронове са свалени 42. Освен това обаче Русия е изстреляла и 3 ракети С-300/С-400 от Белгородска към Харковска област, както и ракета Х-59/Х-69 от окупираната част на Запорожка област, която също е свалена.

Още: Планът на Зеленски за победа: Първа положителна реакция от САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

The Ukrainian Armed Forces shot down an enemy Shahed drone using the German Gepard air defense system. pic.twitter.com/csBnbM8mZr — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 18, 2024