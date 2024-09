Руската пропагандна машина иска тотални бомбардировки в Курск: Реакциите на местни жители (ОБЗОР - ВИДЕО)

Безогледните бомбардировки, които буквално изравняват всичко със земята, се превърнаха отдавна в специалитет на руската армия и Руската федерация. Тази военна тактика беше приложена масово от руските въздушно-космически сили в Сирия в средата на второто десетилетие на настоящия век, а след това – и в Украйна. Но Русия не спира дотук – тя е готова да изравнява със земята и домовете на собствените си граждани, за да подчини Украйна.

Както е добре известно, на 6 август, 2024 година украинската армия започна т.нар. операция "Курск". Към момента Украйна контролира руска територия от около 1200 квадратни километра – това са оценки на украинския генщаб. И в рамките на тази територия все още живеят немалко руснаци. Именно на тях украински военни показаха какво искат руските пропагандисти, постоянно истерясващи в руския телевизионен ефир – техните домове и родни места да бъдат изравнени със земята, за да може украинската армия да бъде победена и изтласкана от Курска област. Реакциите на обикновени руснаци на казаното, което е компилация от телевизионни участия откакто украинската армия почна да печели в Курска област, вижте във видеото:

Residents of the Kursk region watch and comment on how their compatriots on TV call for the demolition and destruction of the villages in which they have lived their entire lives. pic.twitter.com/FKAPBReckh — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 19, 2024

И поредно показно какво правят руските авиационни бомби, в случая ФАБ-500 - кадри на политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке от Кураховското направление:

We were attacked with four FAB-500 by a Russian Su-34.



➡️I have nothing to add to what I say in the video, dear @JoeBiden, @OlafScholz and other state leaders.



Only that there will be much more @BILD soon, including a detailed analysis of the attack we witnessed. pic.twitter.com/pq8s2lZrTF — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 19, 2024

Победата на Украйна: Ако Запада наистина иска

Много е окуражаващо, че г-н Столтенберг говори как Запада не трябва да се страхува от Кремъл за използването на западни оръжия без ограничения за поразяване на военни цели на руска територия. Само че г-н Столтенберг не е човекът, който взема и от когото зависят решенията. Това заяви военният експерт Иван Ступак пред беларуската опозиционна медия NEXTA.

Какво визира Ступак – думите на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че постигането на мир в Украйна парадоксално зависи от даването на все повече оръжия на Украйна. Минските споразумения не донесоха мир, напомни генералният секретар на НАТО. Освен това той каза и, че вече не е достатъчно членовете на НАТО да харчат по 2% от своя БВП за отбрана, трябва "значително повече": Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна

Stoltenberg: The quickest way to end a war is to lose it, but that would bring Russian occupation to the world



The paradox is that the more weapons we give Ukraine, the more confident we are that we can bring peace. The Minsk agreements in 2014 did not bring peace. Any future… pic.twitter.com/g1HVs1TbV1 — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024

Няма да има някаква голяма ескалация от Кремъл, ако западни ракети бъдат използвани без ограничения за удари по военни цели в Русия, убеден е Иван Ступак. Той даде примери с "червени линии" за оръжия за Украйна в миналото (танковете "Леопард") и как режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не е сторил нищо кой знае какво различно, след като поредната му "червена линия" е останала зад гърба на съюзниците на Украйна. Ступак коментира и, че при западно разрешение да се ползват западни ракети ударите ще са в по-малък обхват от възможното, защото няма да се изстрелват от самата граница. Но близо до украинска територия има много руски военни летища и е важно те да бъдат "парализирани", напомни военният експерт:

Moscow will panic when the West allows Ukraine to hit Russia with long-rage missiles



It seems that the West is finally beginning to realize that the Kremlin's legendary red-brown lines are a bluff that we should not be afraid of. Ukraine, for example, has crossed a dozen of them… pic.twitter.com/AUcqmSXXy2 — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024

На този фон, The Wall Street Journal писа, че Путин е отказал на руското военно министерство да стартира още една вълна на мобилизация. Министерството е призовало за официална мобилизация, за да може да се компенсират големите загуби в Украйна – защото руснаците не променят тактиката на атаки с "пушечно месо". Все повече руски експерти считали, че няма начин Русия да победи без нова вълна на мобилизация, но Путин засега държал в армията да влизат предимно доброволци, съгласно източник на американската медия. Според оценка на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), официална мобилизация в Русия едва ли ще има скоро, защото Путин вижда в това заплаха за стабилността на режима си.

Курска област – военните действия

"Врагът обкръжи населеното място Весело и се старае да надгради успеха си в Глушковски район" - за това алармира руският военно-пропаганден телеграм канал "Два майора", цитирайки "колегата си" "Архангел Спецназ". По-късно, в дневния си обзор "Два майора" опита да вкара повече оптимизъм за руснаците – има видеокадри на един унищожен танк "Леопард" 2А5 при опит за атака в Глушковски район. Друг известен руски военно-пропаганден канал в лицето на "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, настоява, че нямало потвърждение за обкръжаване на Весело. Нямало и потвърждение руснаците да са освободили села около Снагост, на запад от Коренево (за това "освобождение" заговори будещият отдавна смях чеченски генерал Апти Алаудинов, визирайки Николаево-Дарино и Дарино), но за унищожаването на "Леопард"-а каналът специално коментира, че това показвало, че в района (на село Шептуховка) украинците упражняват стабилен контрол, след като имат разположена такава модерна западна техника:

Още: Зеленски: От снощи има сериозна развръзка на територията на Русия (ВИДЕА)

Interesting news from Russian channels about Ukrainian operations in the Glushkovo direction. According to them, Veseloye is surrounded by Ukrainian forces and is continuing toward Glushkovo.



"The enemy, having surrounded the village of Veseloye, is trying to build on its… pic.twitter.com/dLTsUucldV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2024

Leopard 2A6 in Kursk … ich verstehe es nicht. Und die meisten ukrainischen Soldaten, mit denen ich im Donbas gesprochen habe, auch nicht. Aber das müssen wir ja vielleicht gar nicht. pic.twitter.com/VO8qXVhDZu — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 19, 2024

Относно Курска област буквално забавната новина е, че "РБК Украйна" съобщава следното - 37 000 руски войници, които сега са в Курска област, трябвало да отблъснат украинската армия от заетите вече позиции до средата на октомври, 2024 година и да установят позиции по границата до 30 октомври. Вече многократно имаше анализи, че на Русия ще ѝ трябват поне 50 000 и даже повече войници (имаше и оценки за 80 000), за да може да се надява да си върне Курска област с военни действия. А според "РБК Украйна", руското военно командване искало да натрупа сили в съотношение 5:1 спрямо украинската армия в Курска област, но контраатакуващи операции почнали преди това - от 10 септември, като резултатът от тях дотук е нулев.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов дневен рекорд по интензивност на боевете фиксира украинският генщаб за денонощието на 19 септември. 226 бойни сблъсъка са станали по всички направления на фронта в Украйна, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещо си остава на познатите места – цели 63 отблъснати руски пехотни атаки в Кураховското направление, още 41 в Покровското. Кураховското направление се превръща в приоритет с идеята за "обединение" с Покровското при Селидово от руска страна – припомнете си анализ на украинския о.з. полковник и военен експерт Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. При Селидово сега руснаците разполагат малки щурмови групи (от 3 до 10 души) и с тях опитват да пробият напред в града, установявайки постепенно позиция след позиция - засега няма данни за голям руски успех, има данни за украински контраатаки по линията на изток от Селидово, специално в Мариновка: И без западни ракети Украйна стъжнява живота на Русия: с тях – още повече (ОБЗОР – ВИДЕО)

On the Pokrovsk direction, drone operators from the 15th Brigade of the National Guard of Ukraine "Kara-Dag" destroyed a temporary shelter housing five Russian infantry soldiers. pic.twitter.com/HAsgwMQj6t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2024

The Ukrainian reconnaissance drone "Leleka-100" is adjusting strikes on Russian equipment in the Pokrovsk direction. In one day, strikes were successfully made on a BM-21 Grad multiple rocket launcher, a vehicle and a truck, a 152-mm Msta-S self-propelled howitzer, and a Tigr… pic.twitter.com/Y2KRmE1aUx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2024

Извън познатите най-горещи точки, 28 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление. Там руски части са достигнали центъра на Макеевка, до църката "Петър и Павел", на източния бряг на река Жребец, твърди "Рибар" (в обзора на ISW има и препратки към геолокализирани видеокадри, които потвърждават), който в дневния си обзор обръща внимание основно на това и как при Торецк имало руски напредък южно от местния затвор. В Лиманското и Купянското направление непосредствената руска цел е украинската армия устойчиво да бъде изтикана на запад от реките Жребец и Оскол: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Anti-tank missile operators from the 4th Brigade of the National Guard destroyed a Russian infantry fighting vehicle in the Lyman-Kupyansk direction using the Stugna-P missile system. pic.twitter.com/x6zogDl6NG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2024

Руският диктатор Владимир Путин обяви, че през 2023 година руският военнопромишлен комплекс е доставил 140 000 дрона на руската армия, а през тази година планът е да бъдат доставени 1 400 000 дрона. И още нещо - произведените от частни компании дронове не били по-добри от тези, направени от държавни. С това диктаторът демонстрира основна слабост на руската военна машина - невъзможността за инициатива и иновация, която идва когато бюрокрацията не се пречка на всяка крачка и не притиска за своя изгода. За сравнение - заместник-министърът на стратегическата промишленост на Украйна Хана Хвоздяр отбеляза през март 2024 г., че Украйна възнамерява да произведе 2 000 000 дрона през 2024 г., а украински официални лица многократно са подчертавали, че Украйна дава приоритет на модернизацията и постоянното разработване на нови дронове, за да отговори на нуждите на украинските военнослужещи

Иначе тази нощ Руската федерация е изстреляла 70 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, като украинските ВВС посочват, че са свалили 61, а още 9 са паднали след електронно заглушаване и няма данни за жертви и щети: