Вътрешен натиск към Шолц за доставка на танкове за Украйна, Великобритания даде оценка за руските загуби

Според информацията, германската компания може да достави на Украйна 22 танка в рамките на няколко седмици, а останалите - до края на годината.

Междувременно британското правителство обяви оценката си за загубите на руската армия във войната в Украйна. Според британската преценка, Русия е загубила над 2000 бронирани машини (танкове и БТР-и) във войната дотук.

Загубите на руснаците в жива сила са около 15 000 войници, смятат британците. Те наложиха и нови забрани за износ на техника за Русия, но британският министър на отбраната Бен Уолъс посочи, че страната му се стреми да осигури износ на далекобойно оръжие за Украйна, което работи с муниции както по натовски, така и по съветски стандарт.

