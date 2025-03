"Във всяка звезда ще ви търсим": Хиляди почетоха жертвите от огнения ад в Кочани (ВИДЕО)

Хиляди граждани в столицата на Северна Македония - Скопие и в малкия град Кочани излязоха на протести тази вечер. Демонстрациите имаха за цел както да изразят съпричастност със семействата на загиналите в огнения ад в нощния клуб в нощта срещу неделя, така и да призоват за справедливост и решителна борба с корупцията, която убива млади и невинни хора, предаде bTV.

People gather in the center of Skopje to honor the victims of the tragedy in Kočani. 59 persons died in the fire with over 150 injured, and several more people died of heartbreak later, including an ambulance driver. The people blame deadly corruption and impunity.

В Скопие, в кампуса на техническите факултети, загиналите бяха почетени със седемминутно мълчание, а студентите запалиха свещи и оставиха цветя. По същия начин студенти от Битолския университет, заедно със своите преподаватели и ректорската администрация, отдадоха почит с цветя и свещи пред паметника на Свети Климент Охридски в двора на Ректората в Битоля.

In Skopje, huge crowds honor the victims of the Kočani nightclub fire, the deadliest in 🇲🇰 North Macedonia's history.



Pyrotechnics during a concert sparked the blaze, causing mass panic in the crowd. As a result, 59 people, mostly young, died.



Demonstrators blame corruption.

Подобни събирания имаше още в Охрид. „Във всяка звезда ще ви търсим, във всяка мечта ще ви пазим“, пишеше на част от транспарантите, носени от учениците в града, които много емоционално говориха за тази ужасна трагедия. В 19 часа българско време тази вечер на централния площад „Македония“ в Скопие започна мълчаливо бдение в знак на почит към загиналите.

Трагедията

Общо 59 души загинаха, а 155 са с различна степен на изгаряния и наранявания, след като в ранните часове на неделя в дискотека „Пулс“ в Кочани, в източната част на Северна Македония, избухна пожар по време на концерт на популярната група „ДНК“. В огъня загинаха и голяма част от членовете на групата. Пожарът е бил причинен от искри от пиротехника, използвана за светлинни ефекти на концерта. От вчера в Северна Македония е обявен седемдневен траур. Днес траур имаше и в България в знак на солидарност със западната ни съседка. У нас се лекуват 14 тежко пострадали в огнения ад. Скопие продължава с разследването на трагедията, като вече бяха извършени и първите арести.

🇲🇰 Protests were held in Skopje, the capital of North Macedonia, to honor the victims of the nightclub fire in Kocani, where 59 people died.



"Corruption ignites, citizens burn" was one of the banners held by protesters.



📹: TV 21