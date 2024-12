Взрив, експлозия - съдбата на голям руски оръжеен склад в Новочеркаск (ВИДЕО)

Поредната масирана атака с дронове срещу цели на руска територия от нощта на 21-ви срещу 22-ри декември изглежда е довела до пореден сериозен резултат. Станала е факт експлозия в руски оръжеен склад - по неофициална информация той е на 150-та механизирана (мотострелкова) дивизия, части на която се бият в един от най-горещите участъци на фронта в Украйна - Кураховското направление.

Взривът е в района на Новочеркаск, Ростовска област. Там беше проведена атака с дронове преди няколко часа, припомнете си: По-малко от 10 дни по-късно: Позната руска петролна рафинерия пак гори (ВИДЕО)

Last night, an ammo depot near Novocherkassk in Rostov Oblast was reportedly hit, according to Russian media. The depot likely belongs to the 150th Motorized Rifle Division, which is active on the Kurakhove front. pic.twitter.com/csckYSt7KZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2024

Продължават и случаите в Русия, при които с помощта на фойерверки биват "взривявани" и предизвиквани пожари в публични обекти: Баби палят полицейски коли и банки: Ало измамници сеят хаос в Русия, ГУР ли е мозъкът? (ОБЗОР - ВИДЕО)

A stall with fireworks exploded in the Stavropol region of the Russian Federation



The incident occurred in Mineralnye Vody. Propagandists believe that it was another sabotage. pic.twitter.com/H5vs62Uzq3 — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2024

Междувременно, видеокадри на жп конвой показват, че Северна Корея е доставила на Русия друга партида гаубици M1989 Koksan (Коксан), както и балистични ракети Pukguksong-2 - информация публикуваха руски военнопропагандни канали. Приблизителният обсег на тези ракети е 2000 км с максимална надморска височина от 550 км, твърдят западни анализатори.

North Korea has reportedly supplied Russia with another batch of M1989 Koksan self-propelled guns and reportedly also Pukguksong-2 long-range ballistic missiles, according to Russian milbloggers. The missile systems were spotted on a railway convoy. Estimated range of these… pic.twitter.com/LIueM5FM1D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2024