Взрив и огромен пожар в един от най-важните руски заводи - Уралмаш (ВИДЕО)

Взривове и пожар в жилищен комплекс край Москва (ВИДЕО)

Според руското министерство на извънредните ситуации пожарът е обхванал площ от 4000 квадратни метра. В борбата с огъня са включени 52-ма пожарникари със 17 пожарни.

Заводът е известен с производство на тежки машини - в него работят около 16 500 души, намира се до Екатеринбург.

Руският телеграм канал "112" казва, че огънят е избухнал в склад за бои и лакове. Според прокремълския телеграм канал Shot пожарът е в цех с около 500 литра лак. А източник на E1.ru информира, че огънят е тръгнал в цеха за производство на трансформатори - там имало 7000 литра масло.

От пресслужбата на предприятието уточниха за РБК, че пожарът е възникнал в обект, който не принадлежи на Уралмашзавод и се намира далеч от производствените мощности на завода. Според тази информация става въпрос за обект на EnergoTransStroy LLC. Компанията е собственост на Анжелика Трофимова, която също е свързана с "Електромашиностроителен завод" ООД.

