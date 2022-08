Елитна украинска част стои зад взривовете в Крим, твърди източник от Киев

Руското военно министерство нарече взривовете „саботаж“ - значимо признание, че войната се разпространява на територията, която Кремъл смята за руска.

Припомняме, че мощните експлозии станаха в склад за боеприпаси при село Майское, близо до град Джанкой на окупирания от Русия през 2014 г. полуостров. Джанкой се използва от руснаците като жп хъб за разпределение на войници и тежка военна техника. Първоначално Министерството на отбраната в Москва лансира отново версията за пожар, но после заговори за „диверсия“.

In #Crimea, the occupying authorities expanded the emergency zone at the regional level



The state of emergency was first introduced on August 9 after the explosions in the village of Novofedorovka, today its zone was expanded after explosions and a fire in the Dzhankoi district. pic.twitter.com/UocV0HMQ45