Отчаянието на Путин: Сигнали, че планира да взриви язовир и ядрена бомба

За сериозността на ситуацията говори фактът, че само за 3 дни Шойгу говори два пъти по телефона с американския си колега Лойд Остин. Публично подробности относно естеството на разговорите им не бяха изнесени и от това, което е известно, Шойгу не е повдигнал директно въпроса за ядрена бомба, но от малкото известно е ясно, че става въпрос за разговор минимум с намеци относно твърдението на Кремъл, че украинският режим се готви да използва мръсна бомба.

Според дневния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), думите на Шойгу са опит на Русия да забави украинската офанзива в Херсонска област. Кристално ясно е, че руснаците почват да се оттеглят от там, включително от Херсон, но остава неясно какви точно са плановете им за прикритие на това отстъпление.

Според оценки на ISW, изглежда много вероятно руснаците да взривят язовира на ВЕЦ Каховка (при Нова Каховка), за да наводнят източния бряг на Днепър и така да попречат допълнително на украинската армия да прехвърли реката и да ги подгони към Крим. Назначеният от руснаците ръководител на администрацията на Нова Каховка Владимир Леонтиев вече обяви, че се понижава нивото на водата в язовира – с оправдание, че руснаците се подготвяли за украински удар, който да пробие язовира. Украйна обаче няма никаква полза от такава операция, тъй като явно контраофанзивата ѝ в Херсонска област върви успешно. Освен това, ВЕЦ Каховка е източникът на вода за охлаждане на реакторите на АЕЦ Запорожие – най-голямата ядрена централа в Европа. Авария в язовира ще постави на допълнителен натиск АЕЦ-а и безопасната му работа.

В духа именно на ядрената тема във войната, Шойгу е твърдял, че има "стабилна тенденция към допълнителна и неконтролируема ескалация" в Украйна – специално в разговора с френския си колега. След разговора си с Шойгу, американският военен министър Лойд Остин незабавно е провел разговор с британския си колега Бен Уолъс.

Дали всичко това е негласно предупреждение от страна на Русия към Запада да спре да помага военно на Украйна? Да, това е основната цел, казват експертите от ISW, но добавят, че едва ли ще има скорошна употреба на мръсна бомба от руска страна. Това е ескалация в информационната война, смятат американските специалисти и припомнят как през април руското военно министерство твърдеше, че разполага с информация за готвени американски провокации, с които да бъде обвинена руската армия в използване на химично, биологично или тактическо ядрено оръжие. Но има и изрично предупреждение – само и единствено Владимир Путин е наясно дали и кога би използвал по-страшно оръжие от конвенционалното, като ядреното.

"Отхвърляме съобщенията на министъра на (отбраната) (Сергей) Шойгу, че Украйна се готви да използва "мръсна бомба" на собствената си територия като "прозрачно неверни. Светът ще прозре зад това твърдение опит то да бъде използвано като претекст за ескалация", заяви говорителката на Съвета за национална сигурност на САЩ Адриен Уотсън.

В изявление на британското министерство на отбраната се казва, че министърът на отбраната Бен Уолъс е "отхвърлил" твърденията на Сергей Шойгу, че западните държави се стремят да помогнат на Украйна да ескалира конфликта. Той също така е "предупредил, че подобни твърдения не трябва да се използват като претекст за по-голяма ескалация".

В разговорите с британските, френските и турските си колеги Шойгу е изразил "загриженост относно възможни провокации от страна на Украйна с използването на "мръсна бомба". Франция и Турция обаче официално не коментираха естеството на разговорите с руския военен министър. По-късно обаче Франция се присъедини към общо изявление със САЩ и Великобритания, с което беше подкрепена териториалната цялост на Украйна.

В Херсонска област няма голяма промяна на ситуацията, като украинската армия продължава да се цели в Берислав и Нова Каховка като следващите големи населени места в областта, които да постави под контрол. Но руски канали в Телеграм като "Рибар" предупреждават, че украинците се готвят за сериозно настъпление в Запорожката област. А украинското командване "Юг" официално обяви, че за последните 24 часа Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили 130 артилерийски обстрела в Херсонска област и при един от тях е унищожена руска радарна система.

При Бахмут за пореден ден ситуацията изглежда патова. В сутрешната си сводка украинският генерален щаб съобщава за отбити атаки при Бахмут и Соледар, както и при Авдеевка, Маринка и Первомайск. От руска страна също има данни за равностойни боеве. Само че има украински данни, че украинската армия е успяла да отблъсне ЧВК Вагнер от позицията им при завода за производство на асфалт в покрайнините на Бахмут т.е. украински успех. Факт е, че често при Бахмут има овладяване от една или друга страна на определени позиции, но не и големи пробиви - вече месеци наред.

