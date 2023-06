Пригожин тръби за ново руско поражение при Бахмут, руски страх какво става в Запорожието (ВИДЕО)

Той напомни как руското военно министерство говорило за Берховка и язовира там преди време - че руснаците заемали по-изгодни защитни позиции: Пригожин: Почва трагедията – украинците ще обкръжат Бахмут, освободиха Пътя на живота (ВИДЕО)

In a statement, Prigozhin claims that despite the 'regroup to advantageous positions', part of the settlement is lost.



"Shoigu, Gerasimov, I urge you to come to the front, raise an army with pistols so that they go forward. Come on, you can! And if you can't, die like a hero." pic.twitter.com/2mvDWQTweO