Взривиха колата на шефа на окупационния съвет в Бердянск (СНИМКИ)

Експлозия избухна в окупирания Бердянск сутринта на 24 декември. В резултат на това колата, която вероятно е принадлежала на ръководителя на окупационния съвет Васил Нечета, изгоря, съобщава украинската телевизия ТСН, позовавайки се на информация на медийния ресурс "Бердянск днес". По-късно от Радио "Свобода" потвърдиха инфорамацията, че това е била колата на Начета и че именно той е пострадал при взрива. Руските окупационни власти все още не са съобщили нищо за експлозията на автомобила, допълва Радио "Свобода".

Работилият на място екип на Бърза помощ е откарал пострадалия, но първоначално не се потвърждаваше, че това е самият Нечета.

„Тази сутрин в Бердянск кола се взриви и изгоря до основи в двора на къща на ул. Европейска. Линейка е извадила пострадалия от взрива. Преди това в колата е пътувал ръководителят на окупационния съвет Васил Нечета“, пише и Петро Андрюшченко, съветник на кмета на Мариупол.

Микола Матвиенко, изпълняващ длъжността началник на MBA в Бердянск, каза пред Suspilno, че Нечета е ранен. Той е откаран в болница, за момента няма информация за състоянието му, допълва Радио "Свобода".

An explosion occurred in Berdyansk, reportedly targeting the car of Vasyl Necheta, head of the occupation council.



