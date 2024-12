След удар с ракети Storm Shadow по руски военен завод, наблюдаван от ЦРУ: Атака и с дронове (ВИДЕО)

Атака с дронове е станала факт в Таганрог, Ростовска област - това се е случило малко след като там имаше атака с британско-френските ракети Storm Shadow/SCALP. Целта на ракетите е било едно от най-големите химически предприятия на Руската федерация, занимаващо се с производство на ракетно гориво – "Каменски комбинат" (Таганрогски металургичен завод). Геолокализация показа, че има поне 3 взрива на територията на предприятието: Нова украинска атака със западни ракети в Русия (ВИДЕО)

В своя официална сводка, руското военно министерство съобщава, че над Ростовска област са свалени два дрона. Министерството така и не обелва дума за ракетите досега - съобщение, че били свалени 10 направи единствено губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар.

More explosions in Taganrog. Also reports of more Ukrainian UAV's on their way to the Rostov region, heading for Krasnyi Luch pic.twitter.com/qfy2fR2OQX