Взривиха лимузина на Путин насред Москва: Предупреждение от руския елит?

В Москва бе взривена лимузина, която се предполага, че е част от автопарка на руския диктатор Владимир Путин. Става дума за черен Aurus Senat на стойност 330 хиляди евро. Самата експлозия е станала недалеч от централата на руската Федерална служба за сигурност на улица "Лубянка". За експлозията писа германският ежедневник Bild. Все още не е известно имало ли е някой в колата по време на експлозията, но засега не са се появили информации за пострадали.

Не е известно и кой стои зад взрива, но Bild отбелязва, че инцидентът е предизвикал паника в Кремъл.

🔥 Russia: Government-owned limousine on fire in downtown Moscow.

Aurus Senat is a $300,000 domestically-produced car. pic.twitter.com/vIqoQk0FJv