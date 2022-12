Взривове в Киев и още украински градове, руснаците са изстреляли 60 ракети (ВИДЕО)

Сирените за предупреждение от въздушна атака са задействани на цялата територия на страната, с изключение на окупираните от руснаците област Луганск и полуостров Крим.

#Russia fired more than 60 missiles at #Ukraine . Latest footage from #Kyiv . pic.twitter.com/Ac2FWoQfLT

Губернаторът на Киевска област Олексий Кулеба съобщи, че противовъздушната отбрана в региона е заработила сутринта в петък. Кулеба заяви, че Русия "масирано атакува Украйна".

Руснаците са ударили столицата на няколко места. Веднага са изпратени спасители, съобщи Виталий Кличко.

Метрото в Киев е спряло да работи и хората се укриват там. Освен това във всички райони на столицата е прекъснато водоснабдяването. Това се дължи на ударите на руските сили по енергийната инфраструктура, обясни Кличко в "Телеграм".

Advisor to the Minister of Internal Affairs of Ukraine @Gerashchenko_en posted a photo on his Telegram channel showing residents of #Kyiv hiding in the subway. pic.twitter.com/6uFe8KCRWo