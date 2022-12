Руска атака по родния град на Зеленски, има жертви

Ранени са петима души, включително две деца, съобщи губернаторът на областта Валентин Резниченко. Всички пострадали са били откарани в болница.

Това е седмата руска атака по енергийната инфраструктура на Украйна от 10 октомври насам. Експлозии имаше в Киев, Днипро, Харков, Николаев, Одеса, Виница, Запорожие и още градове. Руснаците са изстреляли над 60 ракети, съобщи говорителят на Военновъздушните сили Юрий Игнат.

Украинските власти въведоха извънредни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна на 16 декември, съобщи Кирило Тимошенко - заместник-ръководител на канцеларията на президента. Той добави, че по време на последния масиран ракетен удар на Русия са били поразени енергийни съоръжения в няколко украински области.

В много части на Киев пък няма водоснабдяване, написа в "Телеграм" кметът Виталий Кличко.

In #Brovary, #Kyiv region, debris from downed rockets fell on residential buildings.



There were no casualties. pic.twitter.com/Sy3A3dDOcT