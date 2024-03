Взривове в Киев след заплаха от балистични ракети, поразена е Южна Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Малко след това той написа: "Сигнали към службите за спешна помощ в столичните квартали Печерски, Соломянски и Днепровски. Екипите се отправят към местата".

Footage from the scene of shelling in #Kyiv pic.twitter.com/n4Vy7AYvKL — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Ръководителят на Киевската градска военна администрация Серхий Попко уточни, че отломки от прехваната ракета са паднали в квартал Печерск и са повредили жилищна сграда. Той добави, че към мястото на инцидента са се отправили службите за спешна помощ.

Още: Руският кораб "Иван Хурс" не може да избяга от украинските ракети - пак е поразен

Part of the missile hit a private house in Osokorki in Kyiv - local media pic.twitter.com/FSgpw94Gga — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Има ранени

"В квартал Печерск триетажна нежилищна сграда е разрушена в резултат на падащи ракетни фрагменти", написа Виталий Кличко по-късно. Към момента има данни за четирима пострадали там.

На една жена е оказана медицинска помощ на място, а лекарите са хоспитализирали втора. Двама, сред които и 16-годишно момиче, са настанени в болница.

Video shows children in Kyiv running to bomb shelter to the sound of explosions pic.twitter.com/Z1ov5WnGKb — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Заплаха от балистични ракети

Няколко украински медии съобщават за поредица от взривове заради нова ракетна атака на Русия. Кореспонденти на Kyiv Independent в столицата са чули поне четири силни експлозии само няколко секунди след включването на сирените за въздушно нападение около 10:30 ч. местно време. Видели са и дим да се издига от левия бряг на града.

Командването на военновъздушните сили на Украйна обяви заплаха от балистични ракети в момента на обявяване на въздушната тревога.

Police showed the first photos of the aftermath of the attack on Kyiv pic.twitter.com/lg7m3xIce4 — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили две руски балистични ракети, изстреляни по Киев сутринта на 25 март, заяви генерал-лейтенант Николай Олешчук, който е командир на ВВС на Украйна. "Около 10:30 ч. врагът атакува Киев с две балистични ракети от временно окупирания Крим. Мишените са унищожени, а техният тип се определя", каза той, цитиран от "Украинска правда".

От военновременната администрация уточниха: "Тази сутрин врагът отново атакува столицата - за трети път през последните 5 дни. Този път с балистични ракети. Около 10:30 ч. врагът изстреля две балистични ракети от територията на временно окупирания Крим. И двете вражески ракети бяха унищожени от силите и средствата за противовъздушна отбрана. Видът на оръжието е установен", но не се дават подробности какъв е.

"В резултат на ракетното нападение е повредена нежилищна сграда в Печерския район, без последващо опожаряване. В квартал Соломянски е повредена висока сграда. Падащи отломки са регистрирани в районите Днепър и Холосиев. Има пострадали, като информацията за броя им е в процес на установяване. Актуализират се и се уточняват обобщените оперативни данни. Благодарим на военнослужещите от противовъздушната отбрана за предоставената защита!", гласи съобщението.

Щети и ранени в Николаев и Одеса

При нощна атака на руски безпилотен самолет в Южна Украйна са ранени 11 души в района на Николаев, а части от Одеса са останали без електричество, съобщиха украинските власти на 25 март.

Южните отбранителни сили на Украйна заявиха, че от Черно море са били изстреляни "няколко вълни" дронове, а осем са били свалени в Николаевска и Одеска област. Добавиха, че "не е било възможно да се избегнат попадения".

Още: Поредна серия атаки с дронове в Русия и в Украйна (ВИДЕО)

Отломки от прехванат дрон са паднали върху жилищна сграда в град Николаев, предизвиквайки пожар, при който са ранени 11 души, двама от които са настанени в болница, според губернатора на Николаевска област Виталий Ким.

Нападението от дрон е засегнало и енергийно съоръжение, като е предизвикало пожар, който е бил потушен, съобщиха в Telegram Южните отбранителни сили.

Въпреки че не се съобщава за жертви в Одеса, по време на атаката е повредена енергийна инфраструктура. "Врагът отново атакува Одеса с безпилотни летателни апарати", заяви Олег Кипер, ръководител на военната администрация на областта. "Енергийната инфраструктура е повредена. В част от Одеса няма електрозахранване".

ДТЕК, най-голямата частна енергийна компания в Украйна, заяви, че нападението е повредило съоръжение за високо напрежение. Напоследък Русия засили нападенията си срещу енергийната система на Украйна. През нощта на 21 срещу 22 март руските сили изстреляха над 150 безпилотни летателни апарата и ракети по украински градове и инфраструктура, което бе най-голямата масова атака срещу енергийната мрежа на Украйна по време на пълномащабната война.

Руските военни се целеха в над 130 обекта от енергийната инфраструктура, което доведе до прекъсване на електрозахранването на почти 1,5 млн. украинци. Нападението засегна и най-голямата ВЕЦ в Украйна - ВЕЦ "Днепър".

Още: Русия ударила ВЕЦ "Днепър" заради поразените си петролни рафинерии (ВИДЕО)