Поредна серия атаки с дронове в Русия и в Украйна (ВИДЕО)

В Русия основна цел на украинските дронове е Ростовска област. Руското военно министерство твърди, че са свалени 11 безпилотни летателни апарата. По традиция, няма и дума за щети. Същата информация дословно повтаря в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ростовска област Василий Голубьов. Но преди да я повтори, той е написал и следното: "Тази нощ в трансформаторната подстанция на Новочеркаската държавна районна електроцентрала възникна пожар, който беше незабавно потушен от служителите на станцията. Няма жертви. Причините за пожара се установяват. Заради пожара автоматично бяха изключени високоволтовите линии 330 kV - Тихорецкая и Ростовская. Електрозахранването за потребителите вече е възстановено. Временно са изведени от експлоатация два енергоблока на държавната централа". Според руския опозиционен телеграм канал ASTRA причината за описаното от Голубьов е удар с дрон. Има неработещ енергоблок в ТЕЦ Новочеркаск, добавя ASTRA.

The largest power plant in the south of the Russian Federation was attacked by drones. As a result of the attack, a fire started at Novocherkasskaya TPP, after which two power units were shut down. pic.twitter.com/93nxrHGTWU