Русия ударила ВЕЦ "Днепър" заради поразените си петролни рафинерии (ВИДЕО)

"Беше нанесен широкомащабен удар по украински обекти - по енергийни съоръжения, военнопромишлен комплекс, железопътни възли, арсенали и места за разполагане на Въоръжените сили на Украйна", заяви руското министерство на отбраната.

Още: Щети, разрушения и жертви: Ужасът в Украйна след поредното руско зверство (ВИДЕО и СНИМКИ)

The Russian Defense Ministry has called the attack on the Dnipro hydroelectric power plant a "retaliatory strike" "A large-scale strike on Ukrainian facilities was carried out on energy facilities, military-industrial complex, railway hubs, arsenals, and AFU deployment sites,"… pic.twitter.com/lEkCpo9agL

От "Телеграм" канала на МО на Руската федерация се разбира, че ударите били нанесени "в отговор на обстрела на нашата територия, опитите за пробив и превземане на руски гранични селища".

Става въпрос за мощните украински удари по руските петролни рафинерии с дронове през последните седмици, които вдигнаха рязко цените на енергията в Русия: САЩ призовават Украйна да не съсипва руските рафинерии: Петролът щял да поскъпне.

Междувременно в пограничните Белгородска и Курска област три руски доброволчески формирования, които са срещу диктатора Владимир Путин, продължават да се сражават с местните сили.

ВЕЦ "Днепър" е била поразена от 8 ракети, а щетите са значителни, заяви говорител на главния прокурор на Украйна. Унищожени са няколко хидроенергийни блока. Има поражения и в двете станции, но не и опасност да се скъса язовирната стена.

Няма жертви сред персонала на ВЕЦ "Днепър". Нападението в цяла Украйна обаче беше мощно - с общо около 150 дрона и ракети, което доведе до огромни щети, загинали и ранени в няколко области: Още: Огромни числа: Стотици руски ракети и дронове засипаха Украйна (ВИДЕО).

Междувременно стана ясно, че град Харков - вторият по големина в страната - е напълно затъмнен. Това е най-мащабната атака срещу града от началото на войната, съобщава кметът Терехов.

Повече от 20 ракети са били изстреляни по енергийни съоръжения. Щетите са "твърде сериозни". Не работят водоснабдяването и топлоснабдяването, електротранспортът, светофарите. Водата засега ще се осигурява с минимално налягане.

Не работи дори градската система за предупреждение за въздушна опасност. Властите съобщиха, че предупрежденията за въздушна тревога ще се получават на мобилните телефони чрез аудиосъобщения. Номерата на всички служби за спешна помощ не работят, въведен е единен номер - 1562, предаде NEXTA.

Още: Ще има ли Украйна ток? Официални данни за ударения от Русия най-голям ВЕЦ в страната (ВИДЕО)

‼️ #Kharkiv is completely blacked out. This is the most large-scale attack on the city since the beginning of the war



This is reported by Mayor Terekhov.



More than 20 missiles were fired at energy facilities. The damage is "too serious". Water and heat supply, electric… pic.twitter.com/h6NDSx3ug1