WSJ: Планът на Пригожин е бил да плени Шойгу и Герасимов

Федералната служба за сигурност (ФСБ) обаче е научила за плана на ЧВК "Вагнер" два дни преди неговото осъществяване, съобщава изданието, като се позовава на разузнаването и на неназовани служители.

Те оценяват шансовете на плана на Пригожин като добри, но той е бил лишен от изненада поради предаването на информацията на ФСБ. Това е принудило собственика на ЧВК "Вагнер" да импровизира.

Вероятно Пригожин е информирал за плановете си генерал Сергей Суровикин - зам.-командира на руските войски. "Ню Йорк Таймс" писа по-рано днес, че Суровикин е знаел за бунта на Готвача на Путин.

Някои от командирите на руската армия вероятно също са били наясно с бунта и не са се противопоставили на навлизането на силите на ЧВК "Вагнер" в Ростов, пише WSJ.

Опълчението на Пригожин продължи едва 23 часа и 16 минути. То приключи с отпътуването на Готвача на Путин към Беларус в замяна на сваляне на наказателното дело на ФСБ срещу него. Ръководителят на "Вагнер" не успя да постигне крайната си цел - смяна на Шойгу и Герасимов, поне засега.

